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    Главная / Торги / Доставка грузов ЖД транспортом

    Доставка грузов ЖД транспортом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 04:3012.03.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935618Дата и время окончания срока приема заявок Доставка грузов ЖД транспортомЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008935618

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Доставка грузов ЖД транспортом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 13:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№3.doc

    проект договора_190зп

    ТЗ_190зп

    Форма 2 к закупочной документации_КП_190зп

    Закупочная документация_190зп

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-76

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    amm@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Забродова Анна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Доставка грузов ЖД транспортом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 04:30 GMT +312.03.2020 04:3012.03.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935618Дата и время окончания срока приема заявок Доставка грузов ЖД транспортомЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 04:3012.03.2020 04:3012.03.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935618Дата и время вскрытия заявок Доставка грузов ЖД транспортомЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 08:2516.03.2020 08:2516.03.2020 08:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935618Подведение итогов не позднее Доставка грузов ЖД транспортомЖелезногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 08:2516.03.2020 08:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935618Подведение итогов не позднее Доставка грузов ЖД транспортомЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Доставка грузов ЖД транспортом

    Начальная цена

    2 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    49.20.19.190

    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке прочих грузов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    49.20

    Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/601771/name/5e6f4f5e7e4968.63294745

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки"

    Кол-во: 1.00000

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