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    Главная / Торги / Аукцион на повышение на право заключение договора купли-продажи имущества: - Ковер (шерсть, ручная работа) 311х312, инв. № 00000248, расположенный по адресу:г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д, принадлежащего ООО "Газпром инвест РГК"

    Аукцион на повышение на право заключение договора купли-продажи имущества: - Ковер (шерсть, ручная работа) 311х312, инв. № 00000248, расположенный по адресу:г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д, принадлежащего ООО "Газпром инвест РГК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2020 15:0002.04.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050815Дата и время окончания срока приема заявок Ковер (шерсть, ручная работа) 311х312, инв. № 00000248. Местонахождение: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д. Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион на повышение на право заключение договора купли-продажи имущества: - Ковер (шерсть, ручная работа) 311х312, инв. № 00000248, расположенный по адресу:г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д, принадлежащего ООО "Газпром инвест РГК"

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д

    Номер извещения

    ГП050815

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК

    Предмет договора

    Ковер (шерсть, ручная работа) 311х312, инв. № 00000248. Местонахождение: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д.

    Начальная цена

    250680.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    25068.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    28-02-2020 13:08 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    03.04.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Ковер (шерсть, ручная работа) 311х312, инв. № 00000248

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    32968.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д, этаж 4 офис 45-Н часть помещения 39

    Контактный телефон

    +7 812 336-96-08

    Адрес электронной почты

    ka.skvortsov@gazprom-assets.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скворцов Кирилл Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Скворцов Кирилл Не указано

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    ka.skvortsov@gazprom-assets.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 336-96-08 доб. 4021

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д, этаж 4 офис 45-Н часть помещения 39

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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