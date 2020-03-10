Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в течение 7-ти (семи) календарных дней с момента поставки товара на основании счета-фактуры и накладной. Поставка по заявкам заказчика. Особенности поставки: партиями по заявкам заказчика, 2 (два) рабочих дня с момента получения Поставщиком заявки Покупателя по электронной почте.