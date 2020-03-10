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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП050808
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запчастей для газобаллоного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Анализ предложений в электронной форме
Дата публикации
28.02.2020 13:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
Почтовый адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
Контактный телефон
+7 8512 29-00-29 доб. 2010
Факс
--
Адрес электронной почты
supportroc@ges-povolje.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потапов Николай Федорович
Место рассмотрения предложений
Астрахань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка газобаллонного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050808Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газобаллонного оборудованияАстрахань
Подведение итогов не позднее
10.03.2020 16:0010.03.2020 16:0010.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050808Подведение итогов не позднее Поставка газобаллонного оборудованияАстрахань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газобаллонного оборудования
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Менделеева, 169Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Адрес местонахождения
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
28.99.39.190
28.99.9
Документация лота
Кол-во: 6000.00000
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