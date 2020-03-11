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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме 03-24-2020 по отбору организаций на поставку товара по номенклатурной группе: «Услуги транспортные»

    Запрос предложений в электронной форме 03-24-2020 по отбору организаций на поставку товара по номенклатурной группе: «Услуги транспортные»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936996Дата и время окончания срока приема заявок Услуги транспортныеВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008936996

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме 03-24-2020 по отбору организаций на поставку товара по номенклатурной группе: «Услуги транспортные»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    ТЗ

    КП

    Извещение

    Документация

    Протокол_рассмотрения__оценки__сопоставления_и_подведения_итогов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 276-99-60

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zabalueva@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Забалуева Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги транспортные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 09:00 GMT +311.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936996Дата и время окончания срока приема заявок Услуги транспортныеВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 09:0011.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008936996Дата и время вскрытия заявок Услуги транспортныеВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 17:0013.03.2020 17:0013.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936996Подведение итогов не позднее Услуги транспортныеВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 17:0013.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936996Подведение итогов не позднее Услуги транспортныеВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги транспортные

    Начальная цена

    104 760,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    49.10

    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке пассажиров в междугородном и международном сообщении

    Классификатор ОКВЭД2

    49.10

    Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599358/name/5e6b1b0708b271.29335122

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки"

    Кол-во:

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    26.03.2020 09:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
    1
    Регион:
    Воронежская область
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