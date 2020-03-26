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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для лифтов на 2020 год

    Поставка запасных частей для лифтов на 2020 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2020 04:3026.03.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935588Дата и время окончания срока приема заявок Приобретние запасных частей для лифтов на 2020 годЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008935588

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для лифтов на 2020 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 13:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация_193зп

    ТЗ_193зп

    Форма 2 к закупочной документации_КП_193зп

    проект договора_193зп

    Протокол_№3.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-76

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    amm@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Забродова Анна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретние запасных частей для лифтов на 2020 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2020 04:30 GMT +326.03.2020 04:3026.03.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935588Дата и время окончания срока приема заявок Приобретние запасных частей для лифтов на 2020 годЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.03.2020 04:3026.03.2020 04:3026.03.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935588Дата и время вскрытия заявок Приобретние запасных частей для лифтов на 2020 годЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    30.03.2020 08:2530.03.2020 08:2530.03.2020 08:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935588Подведение итогов не позднее Приобретние запасных частей для лифтов на 2020 годЖелезногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 08:2530.03.2020 08:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935588Подведение итогов не позднее Приобретние запасных частей для лифтов на 2020 годЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретние запасных частей для лифтов на 2020 год

    Начальная цена

    701 540,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    В соответствии с закупочной документацией

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    28.22.19.160

    Комплектующие (запасные части) лифтов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22.6

    Производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/621526/name/5e8ec8cebe0e95.94521894

    09.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек"

    Кол-во: 556.00000

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