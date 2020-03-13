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    Главная / Торги / запрос предложений в электронной форме 03-11-2020, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства по отбору организаций на поставку электродов

    запрос предложений в электронной форме 03-11-2020, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства по отбору организаций на поставку электродов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935812Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов г. ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008935812

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос предложений в электронной форме 03-11-2020, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства по отбору организаций на поставку электродов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 13:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_рассмотрения__оценки__сопоставления_и_подведения_итогов.docx

    Форма 11

    ТЗ

    Форма КП

    Проект договора

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 276-99-60

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aralova@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аралова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935812Подведение итогов не позднее Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов г. Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов

    Начальная цена

    447 649,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    28.21

    Камеры, печи и печные горелки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.21

    Производство печей, термокамер и печных горелок

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603298/name/5e709037c32128.74996162

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство печей, термокамер и печных горелок"

    Кол-во: 700.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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