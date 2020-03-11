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Номер извещения
32008937076
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-ТМТ-2 Поставка патч-кордов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Дата публикации
28.02.2020 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54,
Почтовый адрес
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54
Контактный телефон
+7 843 561-07-46
Факс
Адрес электронной почты
Alsu.Yarullina@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яруллина Алсу Фаридовна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка патч-кордов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 09:00 GMT +311.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937076Дата и время окончания срока приема заявок Поставка патч-кордов Казань
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 09:0011.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008937076Дата и время вскрытия заявок Поставка патч-кордов Казань
Подведение итогов не позднее
12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937076Подведение итогов не позднее Поставка патч-кордов Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка патч-кордов
Начальная цена
1 012 381,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54,
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54
27.33.13
27.33
Документация лота
Кол-во: 160
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