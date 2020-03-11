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    Главная / Торги / СП-ТМТ-2 Поставка патч-кордов

    СП-ТМТ-2 Поставка патч-кордов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937076Дата и время окончания срока приема заявок Поставка патч-кордов КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008937076

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СП-ТМТ-2

    Наименование закупки

    СП-ТМТ-2 Поставка патч-кордов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Дата публикации

    28.02.2020 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    12-СП-ТМТ-2.pdf

    извещение и документация

    информационная карта

    проект договора

    приложение к заявке

    Извещение о продлении приема заявок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВОИ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    Все закупки и тендеры ТМТ

    Юридический адрес

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54,

    Почтовый адрес

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-46

    Факс

    Адрес электронной почты

    Alsu.Yarullina@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яруллина Алсу Фаридовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка патч-кордов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 09:00 GMT +311.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937076Дата и время окончания срока приема заявок Поставка патч-кордов Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 09:0011.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008937076Дата и время вскрытия заявок Поставка патч-кордов Казань

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937076Подведение итогов не позднее Поставка патч-кордов Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937076Подведение итогов не позднее Поставка патч-кордов Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка патч-кордов

    Начальная цена

    1 012 381,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата: При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре. поставка: Не более 35 календарных дней с даты подписания Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТМТ
    Все закупки и тендеры ТМТ

    Адрес местонахождения

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54,

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13

    Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604361/name/5e70d7a0352958.30076071

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оптический патч-корд (кабельная сборка) с герметичным соединением"

    Кол-во: 160

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