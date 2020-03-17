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Номер извещения
ГП050784
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по созданию графических материалов для цифровых инициатив ПАО "Газпром нефть"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.02.2020 12:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52 доб. 2647
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирилочкина Александра Константиновна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по созданию графических материалов для цифровых инициатив ПАО «Газпром нефть»
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 15:00 GMT +317.03.2020 15:0017.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по созданию графических материалов для цифровых инициатив ПАО «Газпром нефть»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по созданию графических материалов для цифровых инициатив ПАО «Газпром нефть»
Официальный сайт, на котором размещена документация
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