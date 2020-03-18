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    Главная / Торги / Поставка реагентов для газоочистной установки для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Поставка реагентов для газоочистной установки для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958193Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагентов для газоочистной установки для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина,41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008958193

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    26

    Наименование закупки

    Поставка реагентов для газоочистной установки для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 12:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    18-2020ГПБ_-_реагенты__несост.pdf

    Приложение 1 - Техническое задание

    Приложение 2 - Проект договора

    Приложение 3 - Формы подачи предложений

    Приложение 4 - Критерии оценки

    Приложение 5 - Памятка ГЛБ

    Информационная карта

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    3532 доб.370000

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    t.zelenina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зеленина Татьяна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Потехина,41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка реагентов для газоочистной установки для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958193Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагентов для газоочистной установки для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина,41

    Подведение итогов не позднее

    02.04.2020 08:0002.04.2020 08:0002.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008958193Подведение итогов не позднее Поставка реагентов для газоочистной установки для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина,41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.202002.04.2020 08:0002.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008958193Подведение итогов не позднее Поставка реагентов для газоочистной установки для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина,41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реагентов для газоочистной установки для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    2 340 739,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург ул. Потехина, д.41. Базис поставки может быть изменен в пределах МО г. Оренбург.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата: в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. Поставка: в течение 20 дней после направления отгрузочной разнарядки на эл почту поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    20.13.63.000

    Пероксид водорода (перекись водорода)

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/622794/name/5e9048e5a4b9a2.26863556

    10.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перекись водорода техническая марки "А",37%"

    Кол-во: 35

    "Позиция 2"

    "Натр едкий технический, раствор 20%"

    Кол-во: 38

    "Позиция 3"

    "Хлорное железо, раствор 40%"

    Кол-во: 0.6

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