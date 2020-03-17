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    Главная / Торги / 141/28.02.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка офисной мебели

    141/28.02.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка офисной мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 15:3017.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935882Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторной мебелиСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008935882

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    141/28.02.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    141/28.02.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка офисной мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 13:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_отмены.pdf

    Изменение

    Документация о закупке

    Уведомление о продлении срока подведения итогов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лабораторной мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 15:30 GMT +317.03.2020 15:3017.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935882Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторной мебелиСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 07:0018.03.2020 07:0018.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935882Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторной мебелиСалават

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2020 12:0006.05.2020 12:0006.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935882Подведение итогов не позднее Поставка лабораторной мебелиСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.202006.05.2020 12:0006.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935882Подведение итогов не позднее Поставка лабораторной мебелиСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторной мебели

    Начальная цена

    240 082,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    31.09.1

    Мебель прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    31.09

    Производство прочей мебели

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/669504/name/5eec59f8775894.78700073

    19.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей мебели"

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    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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