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    Главная / Торги / Поставка твердого биотоплива (древесной щепы) с доставкой до котельных Шахунского филиала АО «НОКК»

    Поставка твердого биотоплива (древесной щепы) с доставкой до котельных Шахунского филиала АО «НОКК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935512Дата и время окончания срока приема заявок Поставка твердого биотоплива (древесной щепы) с доставкой до котельных Шахунского филиала АО «НОКК»Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008935512

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка твердого биотоплива (древесной щепы) с доставкой до котельных Шахунского филиала АО «НОКК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 12:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Юридический адрес

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    Почтовый адрес

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Контактный телефон

    +7 831 265-37-71 доб. 1776

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    o.bocharova@nokk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочарова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка твердого биотоплива (древесной щепы) с доставкой до котельных Шахунского филиала АО «НОКК»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935512Подведение итогов не позднее Поставка твердого биотоплива (древесной щепы) с доставкой до котельных Шахунского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка твердого биотоплива (древесной щепы) с доставкой до котельных Шахунского филиала АО «НОКК»

    Начальная цена

    11 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием (раздел 6 Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданием (раздел 6 Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Авансовые платежи не предусмотрены; - Оплата по договору осуществляется Заказчиком в течение 15 календарных дней с момента получения Заказчиком товара и подписанных Заказчиком надлежащим образом оформленных Поставщиком счета, счета-фактуры и товарной накладной ТОРГ-12.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОКК
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Классификатор ОКПД2

    16.10.23.112

    Щепа топливная

    Классификатор ОКВЭД2

    16.10.2

    Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки"

    Кол-во: 20000.00000

    Лот 2

    Поставка твердого биотоплива (древесной щепы) с доставкой до котельных Шахунского филиала АО «НОКК»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935512Подведение итогов не позднее Поставка твердого биотоплива (древесной щепы) с доставкой до котельных Шахунского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка твердого биотоплива (древесной щепы) с доставкой до котельных Шахунского филиала АО «НОКК»

    Начальная цена

    11 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием (раздел 6 Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданием (раздел 6 Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Авансовые платежи не предусмотрены; - Оплата по договору осуществляется Заказчиком в течение 15 календарных дней с момента получения Заказчиком товара и подписанных Заказчиком надлежащим образом оформленных Поставщиком счета, счета-фактуры и товарной накладной ТОРГ-12.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОКК
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Классификатор ОКПД2

    16.10.23.112

    Щепа топливная

    Классификатор ОКВЭД2

    16.10.2

    Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки"

    Кол-во: 20000.00000

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