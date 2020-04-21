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    Главная / Торги / поставка бахил уплотненных из полиэтилена высокого давления (ПВД)

    поставка бахил уплотненных из полиэтилена высокого давления (ПВД)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.04.2020 04:3021.04.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935440Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Бахил уплотненных из полиэтилена высокого давления (ПВД)ЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008935440

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка бахил уплотненных из полиэтилена высокого давления (ПВД)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 12:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора_205зпс

    ТЗ_205зпс

    Форма 10 к закупочной документации_КП_205зпс

    Закупочная_документация_205зпс.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-76

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    amm@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Забродова Анна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Бахил уплотненных из полиэтилена высокого давления (ПВД)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.04.202027.04.2020 07:3027.04.2020 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935440Подведение итогов не позднее Закупка Бахил уплотненных из полиэтилена высокого давления (ПВД)Железногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Бахил уплотненных из полиэтилена высокого давления (ПВД)

    Начальная цена

    1 742 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    15.20.32.120

    Обувь различная специальная

    Классификатор ОКВЭД2

    46.42

    Торговля оптовая одеждой и обувью

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая одеждой и обувью"

    Кол-во: 240000.00000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 06:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
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