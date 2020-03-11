Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT"

    Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050844Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT" КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050844

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 13:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой договор

    Приложение № 1 -Заявка на участие в закупке

    Приложение № 2 - Справка об опыте работы

    Извещение

    Приложение № 3 - Техническое задание

    Акт передачи КД

    Приложение № 4 - Соглашение о конфиденциальности

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3126

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыбульская Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 14:00 GMT +311.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050844Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT" Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 14:0011.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050844Дата и время вскрытия заявок Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT" Колпино

    Подведение итогов не позднее

    13.04.2020 14:0013.04.2020 14:0013.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050844Подведение итогов не позднее Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT" Колпино

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    13.04.202013.04.2020 14:0013.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050844Подведение итогов не позднее Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT" Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество типов индукторов определяется Подрядчиком исходя из данных о номенклатуре обрабатываемых изделий

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, на условиях DDP- Санкт-Петербург, Колпино (с доставкой и установкой под ключ)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты подписания сторонами Акта о приемке оказанных услуг и Акта сдачи-приемки изделий.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.290

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT" "

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211064173
    МИ №224/МИ - Инструмент для производственных нужд филиалов АО «Газэнергосервис» (22-ГЭС-МТР-0119)
    МИ №224/МИ - Инструмент для производственных нужд филиалов АО «Газэнергосервис»...
    591114
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    35 629 966
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Маркетинговые исследования № 32211054705
    Поставка инструмента ручного
    Поставка инструмента ручного
    589589
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 06:59(GMT+03:00)
    800 736
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ульяновская область
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП213496
    Поставка инструмента слесарного для нужд РМУ и УКПГ-1
    Поставка инструмента слесарного для нужд РМУ и УКПГ-1
    588158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить