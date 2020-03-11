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Номер извещения
ГП050844
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 13:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3126
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Цыбульская Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 14:00 GMT +311.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050844Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT" Колпино
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 14:0011.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050844Дата и время вскрытия заявок Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT" Колпино
Подведение итогов не позднее
13.04.2020 14:0013.04.2020 14:0013.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050844Подведение итогов не позднее Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT" Колпино
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
13.04.202013.04.2020 14:0013.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050844Подведение итогов не позднее Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT" Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка, изготовление и поставка комплекта индукторов с системой охлаждения для закалки ТВЧ на имеющихся у Заказчика установках "Cetus SC" и "Taurus SC MTT"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество типов индукторов определяется Подрядчиком исходя из данных о номенклатуре обрабатываемых изделий
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, на условиях DDP- Санкт-Петербург, Колпино (с доставкой и установкой под ключ)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.73.40.290
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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