Поставка двойных рукавов к ТРК CLOBAL STAR CNG для заправки транспортных средств компримированным газом (КПГ)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка осуществляется по заявкам заказчика Оплата производится в течение 7-ми календарных дней после получения товара и подписания сопроводительных документов по форме ТОРГ №12 и счет - фактуры или Универсального передаточного документа (УПД)