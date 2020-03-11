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    Главная / Торги / Поставка автоматических выключателей

    Поставка автоматических выключателей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 07:0011.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935879Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автоматических выключателейЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008935879

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автоматических выключателей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 13:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_2_частей_автоматы.pdf

    65-20

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Контактный телефон

    +7 343 358-00-37

    Факс

    +7 234 35-80321

    Адрес электронной почты

    udog@metro-ektb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карсаков Василий Не

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автоматических выключателей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935879Подведение итогов не позднее Поставка автоматических выключателейЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автоматических выключателей

    Начальная цена

    106 562,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Классификатор ОКПД2

    27.12.22.000

    Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/605318/name/5e71fb845fb684.15051013

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выключатель"

    Кол-во: 23.00000

    "Позиция 2"

    "выключатель"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 3"

    "выключатель"

    Кол-во: 21.00000

    "Позиция 4"

    "выключатель"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 5"

    "выключатель"

    Кол-во: 13.00000

    "Позиция 6"

    "выключатель"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 7"

    "выключатель"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 8"

    "выключатель"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 9"

    "выключатель"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 10"

    "выключатель"

    Кол-во: 11.00000

    "Позиция 11"

    "выключатель"

    Кол-во: 6.00000

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