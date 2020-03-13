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    Главная / Торги / Приобретение железнодорожных и авиабилетов и сопутствующие услуги в соответствии с техническим заданием.

    Приобретение железнодорожных и авиабилетов и сопутствующие услуги в соответствии с техническим заданием.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936384Дата и время окончания срока приема заявок Подбор, бронирование, оформление и приобретение авиа и ж/д билетов, гостиничные услугиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008936384

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение железнодорожных и авиабилетов и сопутствующие услуги в соответствии с техническим заданием.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    135-3.doc

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 495 535-32-57

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    otd529@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Георгий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подбор, бронирование, оформление и приобретение авиа и ж/д билетов, гостиничные услуги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 11:00 GMT +313.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936384Дата и время окончания срока приема заявок Подбор, бронирование, оформление и приобретение авиа и ж/д билетов, гостиничные услугиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008936384Дата и время вскрытия заявок Подбор, бронирование, оформление и приобретение авиа и ж/д билетов, гостиничные услугиМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 15:0020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936384Подведение итогов не позднее Подбор, бронирование, оформление и приобретение авиа и ж/д билетов, гостиничные услугиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936384Подведение итогов не позднее Подбор, бронирование, оформление и приобретение авиа и ж/д билетов, гостиничные услугиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подбор, бронирование, оформление и приобретение авиа и ж/д билетов, гостиничные услуги

    Начальная цена

    4 950 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    79.11.11.000

    Услуги по бронированию авиабилетов

    Классификатор ОКВЭД2

    79.90

    Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610036/name/5e7895b591e929.03088672

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Без обеспечения
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