www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008935158
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание платных образовательных услуг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
28.02.2020 12:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19
Почтовый адрес
644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19
Контактный телефон
+7 3812 35-25-37
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@magnit-tko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Онкурова Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
644024, Омская область, г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, корп. 1, пом. 19.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание платных образовательных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 13:00 GMT +313.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935158Дата и время окончания срока приема заявок Оказание платных образовательных услуг644024, Омская область, г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, корп. 1, пом. 19.
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 13:0013.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935158Дата и время вскрытия заявок Оказание платных образовательных услуг644024, Омская область, г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, корп. 1, пом. 19.
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание платных образовательных услуг
Начальная цена
200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19
85.42.19
85.42.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.