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    Главная / Торги / Оказание платных образовательных услуг

    Оказание платных образовательных услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935158Дата и время окончания срока приема заявок Оказание платных образовательных услуг644024, Омская область, г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, корп. 1, пом. 19.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008935158

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание платных образовательных услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.02.2020 12:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение 1 Проект договора

    Приложение 2 Формы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГНИТ
    Все закупки и тендеры МАГНИТ

    Юридический адрес

    644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19

    Почтовый адрес

    644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19

    Контактный телефон

    +7 3812 35-25-37

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@magnit-tko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онкурова Екатерина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    644024, Омская область, г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, корп. 1, пом. 19.

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание платных образовательных услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 13:00 GMT +313.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935158Дата и время окончания срока приема заявок Оказание платных образовательных услуг644024, Омская область, г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, корп. 1, пом. 19.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 13:0013.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935158Дата и время вскрытия заявок Оказание платных образовательных услуг644024, Омская область, г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, корп. 1, пом. 19.

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 20:5919.03.2020 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935158Подведение итогов не позднее Оказание платных образовательных услуг644024, Омская область, г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, корп. 1, пом. 19.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание платных образовательных услуг

    Начальная цена

    200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАГНИТ
    Все закупки и тендеры МАГНИТ

    Адрес местонахождения

    644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19

    Классификатор ОКПД2

    85.42.19

    Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    85.42.9

    Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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