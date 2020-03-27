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    Главная / Торги / Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи автотранспортного средства Land Rover Range Rover, расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Котляковский пер., д.3, корп.1, принадлежащего АО "Газинком"

    Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи автотранспортного средства Land Rover Range Rover, расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Котляковский пер., д.3, корп.1, принадлежащего АО "Газинком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050762Дата и время окончания срока приема заявок 1) автомобиль Land Rover Range Rover (легковой): идентификационный номер (VIN) – SALLMAMH4CA386802, год изготовления - 2012, гос. регистрационный номер – С 362 АС 797, цвет – серый, пробег – 141 612 км, тип двигателя – дизельный, мощность двигателя – 312,8 л.с., рабочий объем двигателя – 4367 куб.см; 2) автошина летняя – 4 шт. Местонахождение лота: город Москва, переулок Котляковский 1-й, дом 3, корпус 1, этаж 2, помещения 10, 11, часть 1, 2, 41.Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи автотранспортного средства Land Rover Range Rover, расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Котляковский пер., д.3, корп.1, принадлежащего АО "Газинком"

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    город Москва, переулок Котляковский 1-й, дом 3, корпус 1, этаж 2, помещения 10, 11, часть 1, 2, 41.

    Номер извещения

    ГП050762

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Предмет договора

    1) автомобиль Land Rover Range Rover (легковой): идентификационный номер (VIN) – SALLMAMH4CA386802, год изготовления - 2012, гос. регистрационный номер – С 362 АС 797, цвет – серый, пробег – 141 612 км, тип двигателя – дизельный, мощность двигателя – 312,8 л.с., рабочий объем двигателя – 4367 куб.см; 2) автошина летняя – 4 шт. Местонахождение лота: город Москва, переулок Котляковский 1-й, дом 3, корпус 1, этаж 2, помещения 10, 11, часть 1, 2, 41.

    Начальная цена

    1569000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    50000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    28-02-2020 12:19 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.03.2020 18:00

    Дата и время проведения

    31.03.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    1) автомобиль Land Rover Range Rover (легковой): идентификационный номер (VIN) – SALLMAMH4CA386802, год изготовления - 2012, гос. регистрационный номер – С 362 АС 797, цвет – серый, пробег – 141 612 км, тип двигателя – дизельный, мощность двигателя – 312,8 л.с., рабочий объем двигателя – 4367 куб.см; 2) автошина летняя – 4 шт.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    57900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2

    Контактный телефон

    +7 812 336-96-08 доб. 4015

    Адрес электронной почты

    pa.slatvickij@gazprom-assets.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слатвицкий Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Слатвицкий Павел Андреевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    adm@gazprom-assets.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 336-96-08 доб. 4015

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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