поставка запчастей, ремонт узлов и механизмов к ручному инструменту и технике импортного производства (BOMAG, Titan, HAMM, Shantui sd16) с работой сервис инженера для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008940768 Уникальный номер закупки Номер закупки 2-4 Наименование закупки поставка запчастей, ремонт узлов и механизмов к ручному инструменту и технике импортного производства (BOMAG, Titan, HAMM, Shantui sd16) с работой сервис инженера для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР

Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР Юридический адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5, Почтовый адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5 Контактный телефон +7 3463 25-04-28 Факс +7 3462 22-51-82 Адрес электронной почты Fil4-law@severavtodor.ru Ф.И.О. контактного лица Гилемханов Азат Искандарович Место рассмотрения предложений Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби. Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru