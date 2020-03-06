Поставка Запорной арматуры к ТРК CLOBAL STAR CNG для заправки транспортных средств компримированным газом (КПГ)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка производится по заявкам заказчика Оплата производится в течение 7 календарных дней после получения товара и подписания сопроводительных документов по форме ТОРГ№12 и счет - фактуры или Универсального передаточного документа (УПД)