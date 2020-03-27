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    Главная / Торги / Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи автопредприятия, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, пос. Машинно-испытательной станции, принадлежащего ООО "Газпром управление активами"

    Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи автопредприятия, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, пос. Машинно-испытательной станции, принадлежащего ООО "Газпром управление активами"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050761Дата и время окончания срока приема заявок 1) автодороги, назначение: автодороги, общая площадь 25 630 кв.м, инв.№ 212:064-9154, лит. П1, условный номер: 50-50-27/026/2012-069, право собственности на объект: рег. номер№ 50-50-27/026/2012-069 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0020801:410 2) часть нежилого здания: административный корпус 3-этажный, общая площадь 621,90 кв.м, инв.№ 9154-А, лит. А, объект № 1, часть №1, условный номер: 50:27:12:00375:001:0001, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/008/2005-422 от 14.07.2005; кадастровый номер 50:27:0000000:65489 3) артезианская скважина, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 9,1 кв.м, инв.№ 212:064-21257/Б1, лит. Б1, условный номер: 50-50-27/067/2010-398, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/067/2010-398 от 08.02.2011; кадастровый номер 50:27:0000000:6332 4) часть нежилого здания: боксы для легковых автомобилей, общая площадь 111,50 кв.м, этаж 1, инв.№ 9154-А3, лит. А3, объект № 1, часть № 3, условный номер: 50:27:12:00375:001:0003, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/008/2005-419 от 14.07.2005; кадастровый номер 50:27:0020714:307 5) внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети, назначение: инженерные сети, протяженность 4465,9 п/м, инв.№ 212:064-9154, лит. Т1,В1,В2,К1,К2, условный номер: 50-50-27/026/2012-068, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-068 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0020801:411 6) вспомогательный корпус с инженерными сетями, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 1 630,8 кв.м, инв.№ 212:064-9154/Б1, лит. Б2, Б1, условный номер: 50-50-27/026/2012-063, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-063 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0000000:6312 7) часть нежилого здания: закрытая стоянка, склад. РМЦ, общая площадь 1263,90 кв.м, этаж 1, инв.№ 9154-А1, лит. А1, объект № 1, часть № 2, условный номер: 50:27:12:00375:001:0002, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/008/2005-420 от 14.07.2005; кадастровый номер 50:27:0020801:385 8) корпус ТО и ТР, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 6 723,2 кв.м, инв. № 212:064-9154/Б5, лит. Б5, условный номер: 50-50-27/026/2012-064, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-064 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0000000:6311 9) мойка, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 529,7 кв.м, инв. № 212:064-21257/Б2, лит. Б2, условный номер: 50-50-27/067/2010-396, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/067/2010-396 от 08.02.2011; 10) здание столовой, 1 - этажное, общая площадь 121,40 кв.м, инв.№ 9154-Б, лит. Б, объект № 2; условный номер: 50:27:12:00375:002, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/008/2005-418 от 14.07.2005; кадастровый номер 50:27:0000000:17652 11) контрольно-пропускной пункт с проходной, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 15,3 кв.м, инв.№ 212:064-9154/Б3, лит. Б3, условный номер: 50-50-27/026/2012-066, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-066 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0000000:6305 12) корпус ежедневного обслуживания, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 1336,2 кв.м, инв. № 212:064-21257/Б, лит. Б, условный номер: 50-50-27/076/2010-392, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/076/2010-392 от 07.02.2011; кадастровый номер 50:27:0000000:6333 13) ограждение территории, назначение: ограждение территории, протяженность 892,9 п/м, инв. № 212:064-9154, лит. Б20, условный номер: 50-50-27/026/2012-071, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-071 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0020801:412 14) открытая автостоянка с воздухоподогревом, назначение: открытая автостоянка с воздухоподогревом, общая площадь 2 457 кв.м, инв. № 212:064-9154, лит. П2, условный номер: 50-50-27/026/2012-070, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-070 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0020801:409 15) очистные сооружения, назначение: Очистные сооружения, Площадь застройки 443,9 кв.м, инв.№ 212:064-21257/Б3,Б4,Б5, лит. Б4,Б3,Б5, условный номер: 50-50-27/067/2010-397, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/067/2010-397 от 08.02.2011; кадастровый номер 50:27:0000000:6317 16) противопожарная насосная станция с резервуаром, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 34,3 кв.м, инв.№ 212:064-9154/Б4, условный номер: 50-50-27/026/2012-065, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-065 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0000000:6310 17) часть нежилого здания: склад запчастей и материалов, общая площадь 1287 кв.м, этаж 1, инв.№ 9154-А4, лит. А4, объект № 1, часть № 4, условный номер: 50:27:12:00375:001:0004, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/008/2005-421 от 14.07.2005; кадастровый номер 50:27:0020714:306 18) склад запасных частей и материалов, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 474,7 кв.м, инв. № 212:064-9154/А2, лит. А2, условный номер: 50-50-27/026/2012-067, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-067 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0000000:6306 19) земельный участок, категория земель: земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под автопредприятие, общая площадь 55492 кв.м, кадастровый номер 50:27:0020714:190, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/004/2012-071 от 06.02.2012; 20) котельная, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 267,9 кв.м, инв.№ 212:064-21255/Б, лит. Б, условный номер: 50-50-27/076/2010-398, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/076/2010-398 от 08.02.2011; кадастровый номер 50:27:0020713:676 21) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под котельную общая площадь 6706 кв.м, кадастровый номер 50:27:0020714:193, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/004/2012-061 от 06.02.2012; 22) 107 единиц оборудования, 1 сооружение, 198 единиц малоценного инвентаря (бывшее в эксплуатации). Местонахождение лота: Московская область, Подольский район, пос. Машинно-испытательной станции. Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи автопредприятия, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, пос. Машинно-испытательной станции, принадлежащего ООО "Газпром управление активами"

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Московская область, Подольский район, пос. Машинно-испытательной станции.

    Номер извещения

    ГП050761

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Предмет договора

    1) автодороги, назначение: автодороги, общая площадь 25 630 кв.м, инв.№ 212:064-9154, лит. П1, условный номер: 50-50-27/026/2012-069, право собственности на объект: рег. номер№ 50-50-27/026/2012-069 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0020801:410 2) часть нежилого здания: административный корпус 3-этажный, общая площадь 621,90 кв.м, инв.№ 9154-А, лит. А, объект № 1, часть №1, условный номер: 50:27:12:00375:001:0001, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/008/2005-422 от 14.07.2005; кадастровый номер 50:27:0000000:65489 3) артезианская скважина, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 9,1 кв.м, инв.№ 212:064-21257/Б1, лит. Б1, условный номер: 50-50-27/067/2010-398, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/067/2010-398 от 08.02.2011; кадастровый номер 50:27:0000000:6332 4) часть нежилого здания: боксы для легковых автомобилей, общая площадь 111,50 кв.м, этаж 1, инв.№ 9154-А3, лит. А3, объект № 1, часть № 3, условный номер: 50:27:12:00375:001:0003, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/008/2005-419 от 14.07.2005; кадастровый номер 50:27:0020714:307 5) внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети, назначение: инженерные сети, протяженность 4465,9 п/м, инв.№ 212:064-9154, лит. Т1,В1,В2,К1,К2, условный номер: 50-50-27/026/2012-068, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-068 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0020801:411 6) вспомогательный корпус с инженерными сетями, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 1 630,8 кв.м, инв.№ 212:064-9154/Б1, лит. Б2, Б1, условный номер: 50-50-27/026/2012-063, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-063 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0000000:6312 7) часть нежилого здания: закрытая стоянка, склад. РМЦ, общая площадь 1263,90 кв.м, этаж 1, инв.№ 9154-А1, лит. А1, объект № 1, часть № 2, условный номер: 50:27:12:00375:001:0002, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/008/2005-420 от 14.07.2005; кадастровый номер 50:27:0020801:385 8) корпус ТО и ТР, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 6 723,2 кв.м, инв. № 212:064-9154/Б5, лит. Б5, условный номер: 50-50-27/026/2012-064, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-064 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0000000:6311 9) мойка, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 529,7 кв.м, инв. № 212:064-21257/Б2, лит. Б2, условный номер: 50-50-27/067/2010-396, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/067/2010-396 от 08.02.2011; 10) здание столовой, 1 - этажное, общая площадь 121,40 кв.м, инв.№ 9154-Б, лит. Б, объект № 2; условный номер: 50:27:12:00375:002, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/008/2005-418 от 14.07.2005; кадастровый номер 50:27:0000000:17652 11) контрольно-пропускной пункт с проходной, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 15,3 кв.м, инв.№ 212:064-9154/Б3, лит. Б3, условный номер: 50-50-27/026/2012-066, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-066 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0000000:6305 12) корпус ежедневного обслуживания, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 1336,2 кв.м, инв. № 212:064-21257/Б, лит. Б, условный номер: 50-50-27/076/2010-392, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/076/2010-392 от 07.02.2011; кадастровый номер 50:27:0000000:6333 13) ограждение территории, назначение: ограждение территории, протяженность 892,9 п/м, инв. № 212:064-9154, лит. Б20, условный номер: 50-50-27/026/2012-071, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-071 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0020801:412 14) открытая автостоянка с воздухоподогревом, назначение: открытая автостоянка с воздухоподогревом, общая площадь 2 457 кв.м, инв. № 212:064-9154, лит. П2, условный номер: 50-50-27/026/2012-070, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-070 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0020801:409 15) очистные сооружения, назначение: Очистные сооружения, Площадь застройки 443,9 кв.м, инв.№ 212:064-21257/Б3,Б4,Б5, лит. Б4,Б3,Б5, условный номер: 50-50-27/067/2010-397, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/067/2010-397 от 08.02.2011; кадастровый номер 50:27:0000000:6317 16) противопожарная насосная станция с резервуаром, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 34,3 кв.м, инв.№ 212:064-9154/Б4, условный номер: 50-50-27/026/2012-065, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-065 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0000000:6310 17) часть нежилого здания: склад запчастей и материалов, общая площадь 1287 кв.м, этаж 1, инв.№ 9154-А4, лит. А4, объект № 1, часть № 4, условный номер: 50:27:12:00375:001:0004, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/008/2005-421 от 14.07.2005; кадастровый номер 50:27:0020714:306 18) склад запасных частей и материалов, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 474,7 кв.м, инв. № 212:064-9154/А2, лит. А2, условный номер: 50-50-27/026/2012-067, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-067 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0000000:6306 19) земельный участок, категория земель: земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под автопредприятие, общая площадь 55492 кв.м, кадастровый номер 50:27:0020714:190, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/004/2012-071 от 06.02.2012; 20) котельная, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 267,9 кв.м, инв.№ 212:064-21255/Б, лит. Б, условный номер: 50-50-27/076/2010-398, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/076/2010-398 от 08.02.2011; кадастровый номер 50:27:0020713:676 21) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под котельную общая площадь 6706 кв.м, кадастровый номер 50:27:0020714:193, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/004/2012-061 от 06.02.2012; 22) 107 единиц оборудования, 1 сооружение, 198 единиц малоценного инвентаря (бывшее в эксплуатации). Местонахождение лота: Московская область, Подольский район, пос. Машинно-испытательной станции.

    Начальная цена

    291380000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    9000000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    28-02-2020 12:16 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.03.2020 18:00

    Дата и время проведения

    31.03.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    20 объектов недвижимого имущества, земельный участок, 107 единиц оборудования, 1 сооружение, 198 единиц малоценного инвентаря (бывшее в эксплуатации).

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    9007900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2

    Контактный телефон

    +7 812 336-96-08 доб. 4015

    Адрес электронной почты

    pa.slatvickij@gazprom-assets.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слатвицкий Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Слатвицкий Павел Андреевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    adm@gazprom-assets.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 336-96-08 доб. 4015

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237209
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания склада промтоваров № 1, здания кондитерского цеха, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 9, стр. 7,8, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания склада...
    593693
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    6 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:23
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237208
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания магазина №8 «Умка» и движимого имущества, расположенных по адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания магазина №8...
    593690
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    5 186 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:22
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237207
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи торгового центра, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, ул. Школьная, д.1А, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи торгового центра,...
    593689
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    29 735 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:21
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
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    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237206
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания цеха фасовки (административное здание), расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строен 14, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания цеха фасовки...
    593688
    Закупки корпоративных заказчиков
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    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    9 027 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:19
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237203
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Нефтебазы кирпичной, расположенной по адресу: Астраханская область, р-н Красноярский, в 50 м по направлению на северо-восток от с.Черемуха и 3500м по направлению на юго-восток от с.Красный Яр, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
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    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    32 400
    Лоты:
    1
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    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237202
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Дома камышитового, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Дома камышитового,...
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    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    14 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:14
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
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    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Стригального пункта, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Жан Аул, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Стригального пункта,...
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    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    105 600
    Лоты:
    1
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    Астраханская область
    Начало приема заявок:
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    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Сарая, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, в 1090 м, на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270 м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Сарая, расположенного...
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    Прием заявок до:
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    3 840
    Лоты:
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    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:11
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
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