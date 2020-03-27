Предмет договора

1) автодороги, назначение: автодороги, общая площадь 25 630 кв.м, инв.№ 212:064-9154, лит. П1, условный номер: 50-50-27/026/2012-069, право собственности на объект: рег. номер№ 50-50-27/026/2012-069 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0020801:410 2) часть нежилого здания: административный корпус 3-этажный, общая площадь 621,90 кв.м, инв.№ 9154-А, лит. А, объект № 1, часть №1, условный номер: 50:27:12:00375:001:0001, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/008/2005-422 от 14.07.2005; кадастровый номер 50:27:0000000:65489 3) артезианская скважина, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 9,1 кв.м, инв.№ 212:064-21257/Б1, лит. Б1, условный номер: 50-50-27/067/2010-398, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/067/2010-398 от 08.02.2011; кадастровый номер 50:27:0000000:6332 4) часть нежилого здания: боксы для легковых автомобилей, общая площадь 111,50 кв.м, этаж 1, инв.№ 9154-А3, лит. А3, объект № 1, часть № 3, условный номер: 50:27:12:00375:001:0003, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/008/2005-419 от 14.07.2005; кадастровый номер 50:27:0020714:307 5) внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети, назначение: инженерные сети, протяженность 4465,9 п/м, инв.№ 212:064-9154, лит. Т1,В1,В2,К1,К2, условный номер: 50-50-27/026/2012-068, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-068 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0020801:411 6) вспомогательный корпус с инженерными сетями, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 1 630,8 кв.м, инв.№ 212:064-9154/Б1, лит. Б2, Б1, условный номер: 50-50-27/026/2012-063, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-063 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0000000:6312 7) часть нежилого здания: закрытая стоянка, склад. РМЦ, общая площадь 1263,90 кв.м, этаж 1, инв.№ 9154-А1, лит. А1, объект № 1, часть № 2, условный номер: 50:27:12:00375:001:0002, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/008/2005-420 от 14.07.2005; кадастровый номер 50:27:0020801:385 8) корпус ТО и ТР, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 6 723,2 кв.м, инв. № 212:064-9154/Б5, лит. Б5, условный номер: 50-50-27/026/2012-064, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-064 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0000000:6311 9) мойка, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 529,7 кв.м, инв. № 212:064-21257/Б2, лит. Б2, условный номер: 50-50-27/067/2010-396, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/067/2010-396 от 08.02.2011; 10) здание столовой, 1 - этажное, общая площадь 121,40 кв.м, инв.№ 9154-Б, лит. Б, объект № 2; условный номер: 50:27:12:00375:002, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/008/2005-418 от 14.07.2005; кадастровый номер 50:27:0000000:17652 11) контрольно-пропускной пункт с проходной, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 15,3 кв.м, инв.№ 212:064-9154/Б3, лит. Б3, условный номер: 50-50-27/026/2012-066, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-066 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0000000:6305 12) корпус ежедневного обслуживания, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 1336,2 кв.м, инв. № 212:064-21257/Б, лит. Б, условный номер: 50-50-27/076/2010-392, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/076/2010-392 от 07.02.2011; кадастровый номер 50:27:0000000:6333 13) ограждение территории, назначение: ограждение территории, протяженность 892,9 п/м, инв. № 212:064-9154, лит. Б20, условный номер: 50-50-27/026/2012-071, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-071 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0020801:412 14) открытая автостоянка с воздухоподогревом, назначение: открытая автостоянка с воздухоподогревом, общая площадь 2 457 кв.м, инв. № 212:064-9154, лит. П2, условный номер: 50-50-27/026/2012-070, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-070 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0020801:409 15) очистные сооружения, назначение: Очистные сооружения, Площадь застройки 443,9 кв.м, инв.№ 212:064-21257/Б3,Б4,Б5, лит. Б4,Б3,Б5, условный номер: 50-50-27/067/2010-397, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/067/2010-397 от 08.02.2011; кадастровый номер 50:27:0000000:6317 16) противопожарная насосная станция с резервуаром, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 34,3 кв.м, инв.№ 212:064-9154/Б4, условный номер: 50-50-27/026/2012-065, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-065 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0000000:6310 17) часть нежилого здания: склад запчастей и материалов, общая площадь 1287 кв.м, этаж 1, инв.№ 9154-А4, лит. А4, объект № 1, часть № 4, условный номер: 50:27:12:00375:001:0004, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/008/2005-421 от 14.07.2005; кадастровый номер 50:27:0020714:306 18) склад запасных частей и материалов, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 474,7 кв.м, инв. № 212:064-9154/А2, лит. А2, условный номер: 50-50-27/026/2012-067, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/026/2012-067 от 27.04.2012; кадастровый номер 50:27:0000000:6306 19) земельный участок, категория земель: земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под автопредприятие, общая площадь 55492 кв.м, кадастровый номер 50:27:0020714:190, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/004/2012-071 от 06.02.2012; 20) котельная, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 267,9 кв.м, инв.№ 212:064-21255/Б, лит. Б, условный номер: 50-50-27/076/2010-398, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/076/2010-398 от 08.02.2011; кадастровый номер 50:27:0020713:676 21) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под котельную общая площадь 6706 кв.м, кадастровый номер 50:27:0020714:193, право собственности на объект: рег. номер № 50-50-27/004/2012-061 от 06.02.2012; 22) 107 единиц оборудования, 1 сооружение, 198 единиц малоценного инвентаря (бывшее в эксплуатации). Местонахождение лота: Московская область, Подольский район, пос. Машинно-испытательной станции.