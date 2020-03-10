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    Главная / Торги / Открытый конкурс №7 в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по строительству сетей водопровода и канализации в Центральном районе г.о. Тольятти, для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Открытый конкурс №7 в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по строительству сетей водопровода и канализации в Центральном районе г.о. Тольятти, для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935047Дата и время окончания срока приема заявок Конкурс на выполнение работ по строительству сетей водопровода и канализации в Центральном районе г.о. ТольяттиТольяттиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008935047

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    7

    Наименование закупки

    Открытый конкурс №7 в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по строительству сетей водопровода и канализации в Центральном районе г.о. Тольятти, для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 12:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№80.pdf

    Конкурс 7

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Юридический адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Почтовый адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Контактный телефон

    +7 8482 55-13-76

    Факс

    +7 8482 55-13-67

    Адрес электронной почты

    soldatov_vn@volcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солдатов Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Конкурс на выполнение работ по строительству сетей водопровода и канализации в Центральном районе г.о. Тольятти

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 13:0024.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935047Подведение итогов не позднее Конкурс на выполнение работ по строительству сетей водопровода и канализации в Центральном районе г.о. ТольяттиТольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Конкурс на выполнение работ по строительству сетей водопровода и канализации в Центральном районе г.о. Тольятти

    Начальная цена

    1 008 524,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям конкурсной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям конкурсной документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям конкурсной документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/615531/name/5e7deec0356e57.50681893

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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