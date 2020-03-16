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    Главная / Торги / Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиалов

    Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936588Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиаловг.Казань, ул.Сеченова, д.13 АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008936588

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    28.02.2020 14:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32008936588.pdf

    Аукционная документация

    Техническое задание

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ СЕЧЕНОВА, ДОМ 13А,

    Почтовый адрес

    420061, РТ, г. Казань ул. Сеченова, д.13,а

    Контактный телефон

    +7 843 221-79-77

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tatarstan.fbu@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фаттахов Ильнар Мударисович

    Место рассмотрения предложений

    г.Казань, ул.Сеченова, д.13 А

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 09:00 GMT +316.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936588Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиаловг.Казань, ул.Сеченова, д.13 А

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.03.2020 14:0019.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008936588Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиаловг.Казань, ул.Сеченова, д.13 А

    Дата и время проведения

    20.03.2020 10:0020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008936588Дата и время проведения Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиаловг.Казань, ул.Сеченова, д.13 А

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2020 14:0025.03.2020 14:0025.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936588Подведение итогов не позднее Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиаловг.Казань, ул.Сеченова, д.13 А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 14:0025.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936588Подведение итогов не позднее Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиаловг.Казань, ул.Сеченова, д.13 А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиалов

    Начальная цена

    4 960 078,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ СЕЧЕНОВА, ДОМ 13А,

    420061, РТ, г. Казань ул. Сеченова, д.13,а

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19.110

    Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90.1

    Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/613232/name/5e7c5a533113a1.79734628

    26.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы"

    Кол-во: 1.00000

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