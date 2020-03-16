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Номер извещения
32008936588
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
28.02.2020 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ СЕЧЕНОВА, ДОМ 13А,
Почтовый адрес
420061, РТ, г. Казань ул. Сеченова, д.13,а
Контактный телефон
+7 843 221-79-77
Факс
--
Адрес электронной почты
tatarstan.fbu@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фаттахов Ильнар Мударисович
Место рассмотрения предложений
г.Казань, ул.Сеченова, д.13 А
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Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 09:00 GMT +316.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936588Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиаловг.Казань, ул.Сеченова, д.13 А
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.03.2020 14:0019.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008936588Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиаловг.Казань, ул.Сеченова, д.13 А
Дата и время проведения
20.03.2020 10:0020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008936588Дата и время проведения Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиаловг.Казань, ул.Сеченова, д.13 А
Подведение итогов не позднее
25.03.2020 14:0025.03.2020 14:0025.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936588Подведение итогов не позднее Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиаловг.Казань, ул.Сеченова, д.13 А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.03.202025.03.2020 14:0025.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936588Подведение итогов не позднее Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиаловг.Казань, ул.Сеченова, д.13 А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение питательных сред отечественного производства для нужд бактериологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» и филиалов
Начальная цена
4 960 078,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ СЕЧЕНОВА, ДОМ 13А,
420061, РТ, г. Казань ул. Сеченова, д.13,а
86.90.19.110
86.90.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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