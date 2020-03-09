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Номер извещения
32008935169
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продуктов питания в ОООП (ЛИБ Плесецк)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 499 749-80-31
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
mazurok.iy@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Красноперова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания в ОООП (ЛИБ Плесецк)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания в ОООП (ЛИБ Плесецк)
Начальная цена
6 997 786,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
69 977,86 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Архангельская область, г. Мирный, ул. Ленина, д. 34, ЛИБ Плесецк, столовая «Рокот»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
10.85.11.000
10.85
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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