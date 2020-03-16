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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту патрульной дороги АО «Аэропорт Анапа»

    Выполнение работ по капитальному ремонту патрульной дороги АО «Аэропорт Анапа»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935082Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт и обследование патрульной дороги353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008935082

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту патрульной дороги АО «Аэропорт Анапа»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 12:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_к_ЗД_Техническое_задание.docx

    Приложение_№1_к_ТЗ_Перечень_нормативных_документов.docx

    Приложение_№2_к_ТЗ_Дефектная_ведомость_по_ремонту__патрульной_дороги_(Анапа).xlsx

    Приложение_№3_к_Проекту_Договора_График_производства_работ.xlsx

    Приложение_№3_к_ТЗ_Сметный_расчет_на_ремонт_патрульной_дороги__14_000м2.xlsx

    Приложение_№4_к_ТЗ_Регламент_работы_с_подрядчиками_Анапа.doc

    ЗД_ЗП_СМП_108_v1.docx

    Реестр_изменений_02.03.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-12-62

    Факс

    Адрес электронной почты

    o.dzyabko@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Дзябко О.Д. Не

    Место рассмотрения предложений

    353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт и обследование патрульной дороги

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    13.04.202013.04.2020 16:0013.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935082Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт и обследование патрульной дороги353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт и обследование патрульной дороги

    Начальная цена

    6 039 863,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20.000

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт и обследование патрульной дороги"

    Кол-во:

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