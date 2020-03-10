Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки и доставки товаров: В соответствии с ориентировочным периодом поставки Срок начала поставки не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания договора сторонами. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «30» июня 2020г. включительно. 100% оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки продукции на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Расчеты производятся в рублях по курсу евро ЦБ РФ на день составления Поставщиком отгрузочной документации в адрес Покупателя (счет-фактура, товарная накладная).