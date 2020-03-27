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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания ресторана-столовой общей площадью 1982,2 кв.м, кондитерского цеха площадью 259,6 кв.м, трансформаторной подстанции, с земельным участком площадью 3 590 кв.м, расположенных по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, принадлежащих ООО "Газпром управление активами"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
Номер извещения
ГП050755
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Предмет договора
- Здание 2-х этажное: ресторан-столовая с подвалом, общая площадь 1907,3 кв. м, инв.№ 9159, лит. А, А1, объект №1, кадастровый номер 50:21:0050101:361; - Здание 1 - этажное: кондитерский цех, общая площадь 259,6 кв. м, инв.№ 10537, лит. А, объект №2, кадастровый номер 50:21:0000000:30109; - Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 21,18 кв.м, кадастровый номер 50:21:0050101:8543; - Земельный участок для размещения здания столовой и подсобных помещений, категория земель: земли поселений, общая площадь 3 590 кв.м,, кадастровый номер 50:21:05 01 01:0028; - Движимое имущество. Местонахождение: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
Начальная цена
90477000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
6350000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
28-02-2020 12:09 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.03.2020 18:00
Дата и время проведения
31.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
- Здание 2-х этажное: ресторан-столовая с подвалом, общая площадь 1907,3 кв. м, инв.№ 9159, лит. А, А1, объект №1, кадастровый номер 50:21:0050101:361; - Здание 1 - этажное: кондитерский цех, общая площадь 259,6 кв. м, инв.№ 10537, лит. А, объект №2, кадастровый номер 50:21:0000000:30109; - Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 21,18 кв.м, кадастровый номер 50:21:0050101:8543; - Земельный участок для размещения здания столовой и подсобных помещений, категория земель: земли поселений, общая площадь 3 590 кв.м,, кадастровый номер 50:21:05 01 01:0028; - Движимое имущество.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
6357900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Слатвицкий Павел Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
adm@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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