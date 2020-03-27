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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи магазина смешанных товаров №10 с земельным участком и оборудованием, расположенного по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Румынская, д. 2, принадлежащего ООО "Газпром управление активами"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Калужская область, г. Малоярославец, ул. Румынская, д. 2.
Номер извещения
ГП050754
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Предмет договора
- магазин смешанных товаров № 10, общей площадью 648,5 кв. м, номер объекта 40:1300 01 06:0006:4076 (кадастровый номер 40:13:030909:1332); - земельный участок, расположенный на землях поселений, предоставленный для эксплуатации магазина смешанных товаров № 10, площадью 1969 кв. м, номер объекта 40:13:030909:0012; - движимое имущество. Местонахождение: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Румынская, д. 2.
Начальная цена
27262000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
1909000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
28-02-2020 12:07 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.03.2020 18:00
Дата и время проведения
31.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
- магазин смешанных товаров № 10, общей площадью 648,5 кв. м, номер объекта 40:1300 01 06:0006:4076 (кадастровый номер 40:13:030909:1332); - земельный участок, расположенный на землях поселений, предоставленный для эксплуатации магазина смешанных товаров № 10, площадью 1969 кв. м, номер объекта 40:13:030909:0012; - движимое имущество.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
1916900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Слатвицкий Павел Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
adm@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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