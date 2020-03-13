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    Главная / Торги / Поставка профилей алюминиевых для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Поставка профилей алюминиевых для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935255Дата и время окончания срока приема заявок Профили алюминиевыег. Москва, ул. Новозаводская, д. 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008935255

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка профилей алюминиевых для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.02.2020 12:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    70Д20_8_Протокол_145_от_18.03.2020.pdf

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 3812 39-70-12

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    shmidt.sa@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лушникова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Профили алюминиевые

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 09:00 GMT +313.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935255Дата и время окончания срока приема заявок Профили алюминиевыег. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 09:0013.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935255Дата и время вскрытия заявок Профили алюминиевыег. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935255Подведение итогов не позднее Профили алюминиевыег. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Профили алюминиевые

    Начальная цена

    6 728 717,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    33 643,59 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    33 643,59

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    24.42.22.130

    Профили из алюминия или алюминиевых сплавов

    Классификатор ОКВЭД2

    24.42

    Производство алюминия

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606868/name/5e733fe008fc88.01156139

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство алюминия"

    Кол-во: 1

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