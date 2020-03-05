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    Главная / Торги / Запасные части для крана на пневмоходу TADANO

    Запасные части для крана на пневмоходу TADANO

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 14:0005.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003097Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для крана на пневмоходу TADANOМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003097

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части для крана на пневмоходу TADANO

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП003097.pdf

    ТКП

    Образец спецификации

    Типовая форма договора поставки

    Документация запроса цен

    Протокол_ГП003097-1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    yu.drobotova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для крана на пневмоходу TADANO

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 14:00 GMT +305.03.2020 14:0005.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003097Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для крана на пневмоходу TADANOМосква

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2020 10:0027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003097Подведение итогов не позднее Запасные части для крана на пневмоходу TADANOМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003097Подведение итогов не позднее Запасные части для крана на пневмоходу TADANOМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для крана на пневмоходу TADANO

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606778/name/5e73389d0692e7.41740331

    19.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/679380/name/5f00d493231af1.25062911

    04.07.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шайба 363-803-65051"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "подшипник лебедки 805-16006205"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Стеклоподъемник в сборе 342-605-81200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Стопор 363-800-65610"

    Кол-во: 8

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