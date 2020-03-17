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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003033
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Печатная продукция.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 07:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68504
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
smetneva@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сметнёва Наталья Константиновна
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Печатная продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 12:30 GMT +317.03.2020 12:3017.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003033Дата и время окончания срока приема заявок Печатная продукцияБелорецкий
Подведение итогов не позднее
18.05.2020 12:3018.05.2020 12:3018.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003033Подведение итогов не позднее Печатная продукцияБелорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Печатная продукция
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 240
Кол-во: 300
Кол-во: 50000
Кол-во: 900
Кол-во: 18000
Кол-во: 16500
Кол-во: 30000
Кол-во: 3000
Кол-во: 50000
Кол-во: 19000
Кол-во: 11580
Кол-во: 40000
Кол-во: 340000
Кол-во: 200
Кол-во: 30
Кол-во: 250
Кол-во: 50
Кол-во: 36
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 3000
Кол-во: 100000
Кол-во: 2000
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