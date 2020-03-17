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    Главная / Торги / Запрос предложений. Печатная продукция.

    Запрос предложений. Печатная продукция.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 12:3017.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003033Дата и время окончания срока приема заявок Печатная продукцияБелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003033

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП003033

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Печатная продукция.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 07:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Спец-я

    ТЗ

    Док-я

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68504

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    smetneva@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сметнёва Наталья Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Печатная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 12:30 GMT +317.03.2020 12:3017.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003033Дата и время окончания срока приема заявок Печатная продукцияБелорецкий

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2020 12:3018.05.2020 12:3018.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003033Подведение итогов не позднее Печатная продукцияБелорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202018.05.2020 12:3018.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003033Подведение итогов не позднее Печатная продукцияБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Печатная продукция

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    17

    Бумага и изделия из бумаги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бланк 2А3 офсетн. 65 гр."

    Кол-во: 240

    "Позиция 2"

    "Бланк А4 офсетн. 65 гр."

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Бланк А4 газетн .45 гр."

    Кол-во: 50000

    "Позиция 4"

    "Бланк 2А4 офсетн. 65 гр."

    Кол-во: 900

    "Позиция 5"

    "Бланк 2А4 газетн .45 гр."

    Кол-во: 18000

    "Позиция 6"

    "Бланк А5 офсетн. 65 гр."

    Кол-во: 16500

    "Позиция 7"

    "Бланк А5 газетн .45 гр."

    Кол-во: 30000

    "Позиция 8"

    "Бланк 2А5 газетн .45 гр."

    Кол-во: 3000

    "Позиция 9"

    "Бланк А6 газетн .45 гр."

    Кол-во: 50000

    "Позиция 10"

    "Бланк 2А6 офсетн. 65 гр."

    Кол-во: 19000

    "Позиция 11"

    "Бланк 2А6 газетн .45 гр."

    Кол-во: 11580

    "Позиция 12"

    "Бланк А7 газетн .45 гр."

    Кол-во: 40000

    "Позиция 13"

    "Бланк А7 офс. цв. 80 гр.талоны"

    Кол-во: 340000

    "Позиция 14"

    "Книга А4 газетн. (200 лист)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Книга А4офсетн. (200 лист)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Книга А4 газетн. (100 лист)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 17"

    "Книга А4 офсетн. (100 лист)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Книга А3 газетн. (100 лист)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 19"

    "Графики 2А1 ватман 200 гр."

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Карточка 2А4 ватман 200 гр."

    Кол-во: 250

    "Позиция 21"

    "Карточка 2А5 ватман 200 гр."

    Кол-во: 3000

    "Позиция 22"

    "Этикетка А7 картон"

    Кол-во: 100000

    "Позиция 23"

    "Бланк 2А2 газетн. 45 гр."

    Кол-во: 2000

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