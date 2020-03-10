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Номер извещения
ГП050750
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по обеспечению процессов печати и копирования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 12:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
Контактный телефон
+7 495 995-39-90
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@tek-inform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прохоров Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обеспечению процессов печати и копирования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 10:00 GMT +310.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050750Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению процессов печати и копированияМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 10:0010.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050750Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению процессов печати и копированияМосква
Подведение итогов не позднее
24.03.2020 18:0024.03.2020 18:0024.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050750Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению процессов печати и копированияМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обеспечению процессов печати и копирования
Начальная цена
7,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЭК Информ
Все закупки и тендеры ТЭК Информ
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
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Документация лота
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