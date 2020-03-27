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Наименование процедуры
Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи производственно-складской базы (база ОРСа), расположенной по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 8, принадлежащей ООО "Газпром управление активами"
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Калужская область, г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 8.
Номер извещения
ГП050749
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Предмет договора
1. Административно-бытовой корпус «АБК», общая площадь 807,2 кв. кадастровый номер объекта 40:13:031108:553; 2. Авто весовая, общая площадь 124,7 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1058; 3. Блок по приготовлению мясных продуктов, общая площадь 133,7 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1020; 4. Гараж (мастерская для ремонта автомашин), общая площадь 752,0 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1017; 5. Здание холодильника 100 т., состоящее из основного металлического строения – лит. А, общая площадь 93,9 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1008; 6. Здание холодильника 100 т., состоящее из основного металлического строения – лит. А, общая площадь 94,9 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1062; 7. Здание трансформаторной подстанции-4 (9), общая площадь 60,9 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1010; 8. Здание трансформаторной подстанции-15 (10), общая площадь 44 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031108:663; 9. Квасильно-засолочный цех, общая площадь 346,4 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1065; 10. Магазин №25, общая площадь 523,7 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1018; 11. Овощехранилище 2000 т., общая площадь 3837,6 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1022; 12. Склад №2, общая площадь 629,5 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1061; 13. Склад «Балкан», общая площадь 2045,6 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1013 ; 14. Склад тары, общая площадь 723,1 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1019; 15. Склад, общая площадь 282,9 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1063; 16. Сооружение водопровода В-1, протяженность 670,47 м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1029; 17. Сооружение дождевой канализации, протяженность 1140,6 м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1021; 18. Сооружение кабельной линии электропередач – 10кВ, протяженность 1400м, кадастровый номер объекта 40:13:031108:633; 19. Сооружение кабельной линии электроснабжения 0,4кВ, протяженность 5000 м, кадастровый номер объекта 40:13:031108:650; 20. Сооружение канализационной сети, протяженность 952,11 м, кадастровый номер объекта 40:13:031108:645; 21. Сооружение пожарного водопровода, протяженность 909,5 м, кадастровый номер объекта 40:13:031108:673; 22. Сооружение тепловой трассы, протяженность 597,98 м, кадастровый номер объекта4 0:13:031107:1028; 23. Столовая на 100 мест, общая площадь 621,9 м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1060; 24. Хлебопекарня, общая площадь 286,6 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031108:554; 25. Холодильник № 1, общая площадь 529,4 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1059; 26. Земельный участок, расположенный на землях поселений, предоставленный для производственных целей, общая площадь 38646 кв. м, кадастровый номер 40:13:031108:6; 27. Движимое имущество. Местонахождение: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 8.
Начальная цена
86383600.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
6046852.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
28-02-2020 12:01 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.03.2020 18:00
Дата и время проведения
31.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
25 объектов недвижимого имущества, земельный участок, движимое имущество
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
6054752.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Слатвицкий Павел Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
adm@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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