Предмет договора

1. Административно-бытовой корпус «АБК», общая площадь 807,2 кв. кадастровый номер объекта 40:13:031108:553; 2. Авто весовая, общая площадь 124,7 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1058; 3. Блок по приготовлению мясных продуктов, общая площадь 133,7 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1020; 4. Гараж (мастерская для ремонта автомашин), общая площадь 752,0 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1017; 5. Здание холодильника 100 т., состоящее из основного металлического строения – лит. А, общая площадь 93,9 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1008; 6. Здание холодильника 100 т., состоящее из основного металлического строения – лит. А, общая площадь 94,9 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1062; 7. Здание трансформаторной подстанции-4 (9), общая площадь 60,9 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1010; 8. Здание трансформаторной подстанции-15 (10), общая площадь 44 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031108:663; 9. Квасильно-засолочный цех, общая площадь 346,4 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1065; 10. Магазин №25, общая площадь 523,7 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1018; 11. Овощехранилище 2000 т., общая площадь 3837,6 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1022; 12. Склад №2, общая площадь 629,5 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1061; 13. Склад «Балкан», общая площадь 2045,6 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1013 ; 14. Склад тары, общая площадь 723,1 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1019; 15. Склад, общая площадь 282,9 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1063; 16. Сооружение водопровода В-1, протяженность 670,47 м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1029; 17. Сооружение дождевой канализации, протяженность 1140,6 м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1021; 18. Сооружение кабельной линии электропередач – 10кВ, протяженность 1400м, кадастровый номер объекта 40:13:031108:633; 19. Сооружение кабельной линии электроснабжения 0,4кВ, протяженность 5000 м, кадастровый номер объекта 40:13:031108:650; 20. Сооружение канализационной сети, протяженность 952,11 м, кадастровый номер объекта 40:13:031108:645; 21. Сооружение пожарного водопровода, протяженность 909,5 м, кадастровый номер объекта 40:13:031108:673; 22. Сооружение тепловой трассы, протяженность 597,98 м, кадастровый номер объекта4 0:13:031107:1028; 23. Столовая на 100 мест, общая площадь 621,9 м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1060; 24. Хлебопекарня, общая площадь 286,6 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031108:554; 25. Холодильник № 1, общая площадь 529,4 кв. м, кадастровый номер объекта 40:13:031107:1059; 26. Земельный участок, расположенный на землях поселений, предоставленный для производственных целей, общая площадь 38646 кв. м, кадастровый номер 40:13:031108:6; 27. Движимое имущество. Местонахождение: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 8.