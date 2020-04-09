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Номер извещения
32008934865
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка стальных прутков от 35 до 300 мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-76
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
amm@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ашихмин Михаил Михайлович
Место рассмотрения предложений
Железногорск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Стальные прутки от 35 до 300 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2020 04:30 GMT +309.04.2020 04:3009.04.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934865Дата и время окончания срока приема заявок Стальные прутки от 35 до 300 ммЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2020 04:3009.04.2020 04:3009.04.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008934865Дата и время вскрытия заявок Стальные прутки от 35 до 300 ммЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
14.04.2020 06:4014.04.2020 06:4014.04.2020 06:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934865Подведение итогов не позднее Стальные прутки от 35 до 300 ммЖелезногорск
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стальные прутки от 35 до 300 мм
Начальная цена
2 361 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
24.10.61.111
24.10.6
Документация лота
Кол-во: 34000.00000
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