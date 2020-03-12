www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050833
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Пена монтажная летняя (850 мл. или более)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 13:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420087, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 118
Почтовый адрес
420087, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 118
Контактный телефон
987-404-8701
Факс
Адрес электронной почты
SMakarov@abdev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макаров Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на поставку монтажной пены
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 15:00 GMT +312.03.2020 15:0012.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050833Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку монтажной пеныКазань
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 16:0012.03.2020 16:0012.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050833Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку монтажной пеныКазань
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 15:0016.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050833Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку монтажной пеныКазань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку монтажной пены
Начальная цена
1 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Товар поставляется согласно недельным заявкам, в которых указывается кол-во и срок поставки.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Казань, ул. Аделя Кутуя 118, Казанский ДСК.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КАЗАНСКИЙ ДСК
Все закупки и тендеры КАЗАНСКИЙ ДСК
Адрес местонахождения
420087, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 118
20.30.22.170
Документация лота
Кол-во: 5000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.