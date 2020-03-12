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    Главная / Торги / Пена монтажная летняя (850 мл. или более)

    Пена монтажная летняя (850 мл. или более)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 15:0012.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050833Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку монтажной пеныКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050833

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Пена монтажная летняя (850 мл. или более)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 13:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_12.rtf

    Договор поставки

    Технические характеристики

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЗАНСКИЙ ДСК
    Все закупки и тендеры КАЗАНСКИЙ ДСК

    Юридический адрес

    420087, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 118

    Почтовый адрес

    420087, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 118

    Контактный телефон

    987-404-8701

    Факс

    Адрес электронной почты

    SMakarov@abdev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макаров Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку монтажной пены

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 15:00 GMT +312.03.2020 15:0012.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050833Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку монтажной пеныКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 16:0012.03.2020 16:0012.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050833Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку монтажной пеныКазань

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 15:0016.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050833Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку монтажной пеныКазань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050833Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку монтажной пеныКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку монтажной пены

    Начальная цена

    1 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Товар поставляется согласно недельным заявкам, в которых указывается кол-во и срок поставки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Казань, ул. Аделя Кутуя 118, Казанский ДСК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Постоплата в течении 30 календарных дней, с даты поставки, принятия продукции и подписания УПД.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КАЗАНСКИЙ ДСК
    Все закупки и тендеры КАЗАНСКИЙ ДСК

    Адрес местонахождения

    420087, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 118

    Классификатор ОКПД2

    20.30.22.170

    Герметики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609973/name/5e788dd1954232.65237708

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пена монтажная летняя (850 мл. и более)"

    Кол-во: 5000

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