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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП050746
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фильтров с фильтровальными картриджами для ТРК КЗСГ ТИМ, ТРК Adast, ТРК NuovoPignone.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Анализ предложений в электронной форме
Дата публикации
28.02.2020 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
Почтовый адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
Контактный телефон
+7 8512 29-00-29 доб. 2010
Факс
--
Адрес электронной почты
supportroc@ges-povolje.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потапов Николай Федорович
Место рассмотрения предложений
Астрахань
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Поставка фильтров высокой очистки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 11:00 GMT +306.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050746Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров высокой очистки Астрахань
Подведение итогов не позднее
06.03.2020 16:0006.03.2020 16:0006.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050746Подведение итогов не позднее Поставка фильтров высокой очистки Астрахань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтров высокой очистки
Начальная цена
378 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Волгоградская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Адрес местонахождения
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
27.11.61.110
28.29.12
Документация лота
Кол-во: 22.00000
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