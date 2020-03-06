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    Главная / Торги / Поставка фильтров с фильтровальными картриджами для ТРК КЗСГ ТИМ, ТРК Adast, ТРК NuovoPignone.

    Поставка фильтров с фильтровальными картриджами для ТРК КЗСГ ТИМ, ТРК Adast, ТРК NuovoPignone.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050746Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров высокой очистки АстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050746

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГЭС-023/2020

    Наименование закупки

    Поставка фильтров с фильтровальными картриджами для ТРК КЗСГ ТИМ, ТРК Adast, ТРК NuovoPignone.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Анализ предложений в электронной форме

    Дата публикации

    28.02.2020 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Итоговый_протокол_ГЭС_023.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2010

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    supportroc@ges-povolje.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапов Николай Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтров высокой очистки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 11:00 GMT +306.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050746Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров высокой очистки Астрахань

    Подведение итогов не позднее

    06.03.2020 16:0006.03.2020 16:0006.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050746Подведение итогов не позднее Поставка фильтров высокой очистки Астрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.03.202006.03.2020 16:0006.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050746Подведение итогов не позднее Поставка фильтров высокой очистки Астрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров высокой очистки

    Начальная цена

    378 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Волгоградская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка по заявкам заказчика Оплата в размере 100% стоимости Товара, указанного в Заявке оплачивается Поставщику в течении 7 календарных дней с момента получения Товара Покупателем.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    27.11.61.110

    Комплектующие (запасные части) электродвигателей, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.12

    Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей

    Документация лота

    Проект договора

    28.02.2020

    Файл технического задания

    28.02.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/593900/name/5e62279aa07fd4.86744538

    06.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей"

    Кол-во: 22.00000

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