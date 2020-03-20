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    Главная / Торги / поставка мяса бескостного охлажденного

    поставка мяса бескостного охлажденного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 04:3020.03.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935094Дата и время окончания срока приема заявок поставка мяса бескостного охлажденного_x000D_ ЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008935094

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    200/20-ЗП/С-932

    Наименование закупки

    поставка мяса бескостного охлажденного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 12:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.doc

    форма 10 к закупочной документации_200зпс

    закупочная документация_200зпс

    ТЗ_200зпс

    проект договора_200зпс

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-35

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    zakupki@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сивакова Оксана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мяса бескостного охлажденного_x000D_

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 08:1025.03.2020 08:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935094Подведение итогов не позднее поставка мяса бескостного охлажденного_x000D_ Железногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мяса бескостного охлажденного_x000D_

    Начальная цена

    1 314 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

     ул. Восточная, 4 (отдел 950, санаторий-профилакторий "Звёздный") г. Железногорск, Красноярский край.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    10.11.11.110

    Говядина парная, остывшая или охлажденная

    Классификатор ОКВЭД2

    10.11

    Переработка и консервирование мяса

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/613646/name/5e7c863f4e8147.52886248

    26.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переработка и консервирование мяса"

    Кол-во: 3230.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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