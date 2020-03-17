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Номер извещения
ГП050760
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт газопоршневых генераторных установок (ГПГУ) Caterpillar G 3516
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Контактный телефон
+7 495 642-09-26
Факс
--
Адрес электронной почты
EZakharov@alrep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Евгений Иванович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение капитального ремонта газопоршневых генераторных установок (ГПГУ) Caterpillar G 3516 в количестве 3 шт. единичной мощностью 1 МВт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 13:30 GMT +317.03.2020 13:3017.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050760Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального ремонта газопоршневых генераторных установок (ГПГУ) Caterpillar G 3516 в количестве 3 шт. единичной мощностью 1 МВт.Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 13:3017.03.2020 13:3017.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050760Дата и время вскрытия заявок Выполнение капитального ремонта газопоршневых генераторных установок (ГПГУ) Caterpillar G 3516 в количестве 3 шт. единичной мощностью 1 МВт.Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 06:3030.04.2020 06:3030.04.2020 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050760Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта газопоршневых генераторных установок (ГПГУ) Caterpillar G 3516 в количестве 3 шт. единичной мощностью 1 МВт.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение капитального ремонта газопоршневых генераторных установок (ГПГУ) Caterpillar G 3516 в количестве 3 шт. единичной мощностью 1 МВт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
(ГПГУ) Caterpillar G 3516 в количестве 3 шт. единичной мощностью 1 МВт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самарская обл., Большечерниговский р-н., Кочевненское месторождение (6 км. от с. Б. Черниговка).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АЛРЕП
Все закупки и тендеры УК АЛРЕП
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
C
09.1
Документация лота
Кол-во: 3
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