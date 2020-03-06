Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: до 30.06.2020г. Досрочная поставка разрешается с предварительного письменного согласия Покупателя. Согласование даты отгрузки продукции в адрес Покупателя - обязательно.. 100% оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента поставки продукции (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) денежными средствами на расчетный счет Поставщика. (в соответствии Разделом 8.4. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»).