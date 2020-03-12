Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Заказчик оплачивает оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Период оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2020 г. Начальный и конечный сроки выполнения работ указываются в Заявке, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента отправки Заявки. Заказчик согласен с тем, что работы могут быть выполнены досрочно.