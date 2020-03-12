Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по информационному сопровождению, сервисной поддержке регистрационного оборудования бортовых системных контроллеров, техническому обслуживанию и ремонту тахографов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Оказание услуг по информационному сопровождению, сервисной поддержке регистрационного оборудования бортовых системных контроллеров, техническому обслуживанию и ремонту тахографов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050748Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по информационному сопровождению, сервисной поддержке регистрационного оборудования бортовых системных контроллеров, техническому обслуживанию и ремонту тахографов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050748

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по информационному сопровождению, сервисной поддержке регистрационного оборудования бортовых системных контроллеров, техническому обслуживанию и ремонту тахографов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 11:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ_№_45_от_19.03.20_(1_заявка)_ЗП_с_ПП.pdf

    Проект договора

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 902 798-80-52

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    LogunovaIA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логунова Инна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по информационному сопровождению, сервисной поддержке регистрационного оборудования бортовых системных контроллеров, техническому обслуживанию и ремонту тахографов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 08:00 GMT +312.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050748Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по информационному сопровождению, сервисной поддержке регистрационного оборудования бортовых системных контроллеров, техническому обслуживанию и ремонту тахографов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 08:0012.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050748Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по информационному сопровождению, сервисной поддержке регистрационного оборудования бортовых системных контроллеров, техническому обслуживанию и ремонту тахографов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 12:0019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050748Подведение итогов не позднее Оказание услуг по информационному сопровождению, сервисной поддержке регистрационного оборудования бортовых системных контроллеров, техническому обслуживанию и ремонту тахографов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050748Подведение итогов не позднее Оказание услуг по информационному сопровождению, сервисной поддержке регистрационного оборудования бортовых системных контроллеров, техническому обслуживанию и ремонту тахографов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по информационному сопровождению, сервисной поддержке регистрационного оборудования бортовых системных контроллеров, техническому обслуживанию и ремонту тахографов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    2 903 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Пермский край: г. Пермь, г. Чернушка, г. Березники, пгт. Полазна Добрянского р-на, с. Усть-Кишерть Кишертского р-на; • Полевые лагеря сейсморазведочных партий в Пермском крае, Свердловской области; Тюменской области, Удмуртской Республике, БашкортостанеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Заказчик оплачивает оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Период оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2020 г. Начальный и конечный сроки выполнения работ указываются в Заявке, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента отправки Заявки. Заказчик согласен с тем, что работы могут быть выполнены досрочно.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    80.20.10

    Услуги систем обеспечения безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    80.20

    Деятельность систем обеспечения безопасности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608523/name/5e74a21a0381c2.11519980

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по информационному сопровождению, сервисной поддержке регистрационного оборудования бортовых системных контроллеров, техническому обслуживанию и ремонту тахографов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ФГБОУ ВО АГУ
    Аукцион на понижение (конкурентный) № 32211061439
    Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации
    Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации
    590601
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение (конкурентный)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    871 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Адыгея республика
    БАНК ГПБ (АО)
    Квалификационный отбор № ГП148782
    Открытый квалификационный отбор № КО21-12-35(ФС), проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке комплексных систем безопасности на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский», расположенных на территории Красноярского края, Иркутской области и Республики Хакасия
    Открытый квалификационный отбор № КО21-12-35(ФС), проводимый в целях выбора поставщиков,...
    582962
    Закупки корпоративных заказчиков
    Квалификационный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Красноярский край
    Все регионы
    Красноярский край, Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Квалификационный отбор № ГП148196
    Открытый квалификационный отбор № КО21-12-30(ФС), проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по проектированию, монтажу, пуско-наладке и обслуживанию комплексных систем безопасности, установленных в структурных подразделениях Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный»
    Открытый квалификационный отбор № КО21-12-30(ФС), проводимый в целях выбора поставщиков,...
    580876
    Закупки корпоративных заказчиков
    Квалификационный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211059675
    Оказание услуг по технической (пультовой) охране объектов АО "Газпром газораспределение Псков"
    Оказание услуг по технической (пультовой) охране объектов АО "Газпром газораспределение Псков"
    590403
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    622 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    ПАО ПНГ
    Запрос предложений № ГП213616
    Оказание услуг по информационному сопровождению, сервисной поддержке регистрационного оборудования бортовых системных контроллеров и аппаратуры спутниковой навигации ЭРА-ГЛОНАСС, техническому обслуживанию и ремонту тахографов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
    Оказание услуг по информационному сопровождению, сервисной поддержке регистрационного...
    588689
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    2 799 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    БАНК ГПБ (АО)
    Квалификационный отбор № ГП134333
    Открытый квалификационный отбор № КО21-09-21(ФС), проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по проектированию, монтажу и пусконаладочным работам комплексных систем безопасности в помещениях дополнительных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое на территории Тюменской области ЯНАО.
    Открытый квалификационный отбор № КО21-09-21(ФС), проводимый в целях выбора поставщиков,...
    549763
    Закупки корпоративных заказчиков
    Квалификационный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Все регионы
    Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить