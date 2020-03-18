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Номер извещения
32008934814
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по проведению корректировки проектной документации стадия «П» (проект): «Устройство системы пароснабжения для нужд технологического оборудования и теплоснабжения корпусов предприятия с установкой котельной и инженерных сетей на территории предприятия ПАО «ДНПП», получение положительного заключения ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» (МОГЭ) и, при необходимости, регистрация проектной документации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 12:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 565-77-04
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
zakupki@dnpp.biz
Ф.И.О. контактного лица
Ярилов Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Долгопрудный
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Выполнение работ по проведению корректировки проектной документации стадия «П» (проект): «Устройство системы пароснабжения для нужд технологического оборудования и теплоснабжения корпусов предприятия с установкой котельной, и инженерных сетей на территории ПАО «ДНПП», получение положительного заключения ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» (МОГЭ) и регистрация проектной документации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
27.03.202027.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934814Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению корректировки проектной документации стадия «П» (проект): «Устройство системы пароснабжения для нужд технологического оборудования и теплоснабжения корпусов предприятия с установкой котельной, и инженерных сетей на территории ПАО «ДНПП», получение положительного заключения ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» (МОГЭ) и регистрация проектной документации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).Долгопрудный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проведению корректировки проектной документации стадия «П» (проект): «Устройство системы пароснабжения для нужд технологического оборудования и теплоснабжения корпусов предприятия с установкой котельной, и инженерных сетей на территории ПАО «ДНПП», получение положительного заключения ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» (МОГЭ) и регистрация проектной документации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
Начальная цена
4 566 667,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, 141700, г. Долгопрудный, площадь Собина, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДНПП
Все закупки и тендеры ПАО ДНПП
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
41.10.10.000
41.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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