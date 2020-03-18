Выполнение работ по проведению корректировки проектной документации стадия «П» (проект): «Устройство системы пароснабжения для нужд технологического оборудования и теплоснабжения корпусов предприятия с установкой котельной и инженерных сетей на территории предприятия ПАО «ДНПП», получение положительного заключения ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» (МОГЭ) и, при необходимости, регистрация проектной документации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008934814 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по проведению корректировки проектной документации стадия «П» (проект): «Устройство системы пароснабжения для нужд технологического оборудования и теплоснабжения корпусов предприятия с установкой котельной и инженерных сетей на территории предприятия ПАО «ДНПП», получение положительного заключения ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» (МОГЭ) и, при необходимости, регистрация проектной документации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Итоговый_протокол.pdf Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие

Все закупки и тендеры ПАО ДНПП Юридический адрес 141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1 Почтовый адрес 141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1 Контактный телефон +7 495 565-77-04 Факс +7 495 565-77-04 Адрес электронной почты zakupki@dnpp.biz Ф.И.О. контактного лица Ярилов Александр Вячеславович Место рассмотрения предложений Долгопрудный Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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