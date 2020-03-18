Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по проведению корректировки проектной документации стадия «П» (проект): «Устройство системы пароснабжения для нужд технологического оборудования и теплоснабжения корпусов предприятия с установкой котельной и инженерных сетей на территории предприятия ПАО «ДНПП», получение положительного заключения ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» (МОГЭ) и, при необходимости, регистрация проектной документации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

    Выполнение работ по проведению корректировки проектной документации стадия «П» (проект): «Устройство системы пароснабжения для нужд технологического оборудования и теплоснабжения корпусов предприятия с установкой котельной и инженерных сетей на территории предприятия ПАО «ДНПП», получение положительного заключения ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» (МОГЭ) и, при необходимости, регистрация проектной документации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934814Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проведению корректировки проектной документации стадия «П» (проект): «Устройство системы пароснабжения для нужд технологического оборудования и теплоснабжения корпусов предприятия с установкой котельной, и инженерных сетей на территории ПАО «ДНПП», получение положительного заключения ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» (МОГЭ) и регистрация проектной документации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).ДолгопрудныйПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008934814

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по проведению корректировки проектной документации стадия «П» (проект): «Устройство системы пароснабжения для нужд технологического оборудования и теплоснабжения корпусов предприятия с установкой котельной и инженерных сетей на территории предприятия ПАО «ДНПП», получение положительного заключения ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» (МОГЭ) и, при необходимости, регистрация проектной документации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 12:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Юридический адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Почтовый адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Контактный телефон

    +7 495 565-77-04

    Факс

    +7 495 565-77-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@dnpp.biz

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярилов Александр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Долгопрудный

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по проведению корректировки проектной документации стадия «П» (проект): «Устройство системы пароснабжения для нужд технологического оборудования и теплоснабжения корпусов предприятия с установкой котельной, и инженерных сетей на территории ПАО «ДНПП», получение положительного заключения ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» (МОГЭ) и регистрация проектной документации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934814Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению корректировки проектной документации стадия «П» (проект): «Устройство системы пароснабжения для нужд технологического оборудования и теплоснабжения корпусов предприятия с установкой котельной, и инженерных сетей на территории ПАО «ДНПП», получение положительного заключения ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» (МОГЭ) и регистрация проектной документации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).Долгопрудный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по проведению корректировки проектной документации стадия «П» (проект): «Устройство системы пароснабжения для нужд технологического оборудования и теплоснабжения корпусов предприятия с установкой котельной, и инженерных сетей на территории ПАО «ДНПП», получение положительного заключения ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» (МОГЭ) и регистрация проектной документации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

    Начальная цена

    4 566 667,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл. шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, 141700, г. Долгопрудный, площадь Собина, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ДНПП
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Адрес местонахождения

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    41.10

    Разработка строительных проектов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/613736/name/5e7c8e7c5910c5.36695987

    26.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка строительных проектов"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Конкурентный отбор № 32211058500
    Комплекс работ по разработке проектно-сметной (рабочей) документации с проведением необходимых инженерных изысканий на территории Саратовской области (в 18 районах левого берега «Левобережье»)
    Комплекс работ по разработке проектно-сметной (рабочей) документации с проведением необходимых...
    590251
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    8 905 265
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Конкурентный отбор № 32211058518
    Комплекс работ по разработке проектно-сметной (рабочей) документации с проведением необходимых инженерных изысканий на территории Саратовской области (в 20 районах правого берега «Правобережье»)
    Комплекс работ по разработке проектно-сметной (рабочей) документации с проведением необходимых...
    590252
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    8 905 265
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ПАО МОЭК
    Маркетинговые исследования № 32211060520
    Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Нежилое здание по адресу: г. Москва, Потаповский пер., д. 5 стр. 12», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Потаповский, вл. 5, стр. 12 (22VP0682)
    Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на...
    590555
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 821 219
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211060116
    МИ №22VP0801 - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многофункциональный офисный центр», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Обручева, вл. 23 для нужд ПАО «МОЭК» (1396)
    МИ №22VP0801 - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей...
    590506
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    5 163 874
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО МОЭК
    Маркетинговые исследования № 32211054773
    Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Нежилое здание», расположенного по адресу: г. Москва, Щелковское ш., вл.48, стр.3 (22VP0695)
    Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на...
    589602
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 924 345
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
    Запрос предложений № ГП213110
    Разработка проектной документации системы противоаварийной защиты (ПАЗ) на объекте ООО «Криогенмаш-Газ» Станция по производству технических газов на территории площадки Ижорского завода в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.
    Разработка проектной документации системы противоаварийной защиты (ПАЗ) на объекте ООО...
    586758
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Запрос предложений № ГП105663
    238/ГТ - Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, мероприятия по восстановлению/ремонту строительных конструкций, проходка шурфов, оценка влияния строительства на существующие здания, геотехнический мониторинг, выявление скрытых заглубленных сооружений геофизическими методами с проходкой контрольных шурфов для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (7-ПИР)
    238/ГТ - Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, мероприятия по...
    482889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.05.2021 10:00(GMT+03:00)
    24 120 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП105721
    Разработка комплекта рабочей документации "Автоматизированная система управления технологическим процессом склада рядового угля и здания углеподготовки" в рамках выполнения рабочей документации на техническое перевооружение по объекту "Склад рядовых углей ОФ ГОК "Денисовский" в части замены ленточного конвейера поз. 104 на скребковый конвейер"
    Разработка комплекта рабочей документации "Автоматизированная система управления...
    483018
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.05.2021 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить