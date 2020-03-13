Поставка геофизического оборудования для нужд АО "Сибирское ПГО"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется одной неделимой партией по заявке Заказчика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки, направленной Покупателем на юридический адрес Поставщика заказным письмом или на адрес электронной почты Поставщика, или по факсу