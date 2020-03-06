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    Главная / Торги / Поставка производственной мебели для оснащения складского модуля

    Поставка производственной мебели для оснащения складского модуля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 06:0006.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935026Дата и время окончания срока приема заявок Поставка производственной мебели для оснащения складского модуляЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008935026

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    101/59-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка производственной мебели для оснащения складского модуля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 12:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    32008935026-ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка производственной мебели для оснащения складского модуля

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935026Подведение итогов не позднее Поставка производственной мебели для оснащения складского модуляЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка производственной мебели для оснащения складского модуля

    Начальная цена

    553 834,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18, инструментальный отдел №59.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: Сроки поставки продукции: все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания договора обеими Сторонами. Досрочная поставка разрешается с согласия Покупателя. Согласование даты отгрузки продукции в адрес Покупателя — обязательно. Поставщик должен начать выполнение работ по сборке/монтажу поставленной продукции в течение трех рабочих дней с момента письменного уведомления Покупателем Поставщика о своей готовности к выполнению работ и завершить их выполнение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня начала выполнения работ. Условия и сроки оплаты: - оплата в размере 100% от стоимости продукции производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента поставки продукции на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, паспорт на продукцию); - оплата в размере 100% от стоимости выполненных по договору работ по сборке/монтажу производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ и предоставления счета-фактуры
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    31.09.11.120

    Стеллажи, стойки, вешалки металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    31.09

    Производство прочей мебели

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/596012/name/5e685f1f669853.78486742

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей мебели"

    Кол-во: 12.00000

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