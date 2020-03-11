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    Главная / Торги / Метизы

    Метизы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934634Дата и время окончания срока приема заявок Метизыул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008934634

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Метизы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 11:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.doc

    Документация

    Информационная карта

    Спецификация

    Описание продукции

    Ценовое предложение

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НПК СПП

    Юридический адрес

    111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Контактный телефон

    +7 495 918-06-61 доб. 1749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@npk-spp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каравашкин Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024.

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Метизы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934634Подведение итогов не позднее Метизыул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метизы

    Начальная цена

    129 062,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно условиям договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Классификатор ОКПД2

    25.72.14.190

    Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.72

    Производство замков, петель

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603758/name/5e70b6b719c327.35017244

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 35470.00000

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