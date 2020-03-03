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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку табачных изделий для обеспечения объекта ТБО, расположенного в г. Абакан (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    На право заключения договора на поставку табачных изделий для обеспечения объекта ТБО, расположенного в г. Абакан (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 11:0003.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка табачных изделий для обеспечения объекта ТБО, расположенного в г. АбаканХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008934425

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    053/2020-ЗЦ

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку табачных изделий для обеспечения объекта ТБО, расположенного в г. Абакан (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.02.2020 11:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_запроса_цен_№053-ЗЦ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    БОЧКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка табачных изделий для обеспечения объекта ТБО, расположенного в г. Абакан

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.03.202004.03.2020 05:0004.03.2020 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008934425Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка табачных изделий для обеспечения объекта ТБО, расположенного в г. АбаканХабаровск

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2020 05:0005.03.2020 05:0005.03.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934425Подведение итогов не позднее Поставка табачных изделий для обеспечения объекта ТБО, расположенного в г. АбаканХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.03.202005.03.2020 05:0005.03.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934425Подведение итогов не позднее Поставка табачных изделий для обеспечения объекта ТБО, расположенного в г. АбаканХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка табачных изделий для обеспечения объекта ТБО, расположенного в г. Абакан

    Начальная цена

    1 053 369,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Абакан, ул. Пирятинская,38а (кафе).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Поставщик выставляет счет на оплату не позднее 2 (двух) банковских дней со дня получения заявки от Покупателя. Покупатель обязуется произвести оплату партии Товара, согласно заявке покупателя в размере 100% (ста процентов) в порядке предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счета на оплату.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    12.00.11

    Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака

    Классификатор ОКВЭД2

    12.00

    Производство табачных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство табачных изделий"

    Кол-во: 8800.00000

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    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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