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Наименование процедуры
Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи производственно-складской базы, расположенной по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный 2а, принадлежащего ООО "Газпром торг Томск"
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный 2а.
Номер извещения
ГП050733
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Предмет договора
Производственно-складская база в составе: 1. Здание холодильника, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 224,4 кв.м., инв. № А-000059, кадастровый номер: 70:14:0306005:1027; 2. Котельная, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 131,2 кв.м., инв. № А-000063, кадастровый номер: 70:14:0306005:1038; 3. Лабораторный корпус, назначение: нежилое, 3- этажный, общая площадь 712,7 кв.м., инв. № А-000058, кадастровый номер: 70:14:0306005:502; 4. Насосная станция над артскважиной, назначение: нежилое, 1- этажный, инв. № А-000067, кадастровый номер: 70:14:0306005:1145; 5. Склад продтоваров, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 281,8 кв.м, инв. № А-000057, кадастровый номер: 70:14:0306005:1032; 6. Склад хозтоваров, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 576,4 кв.м., инв. № А-000008, кадастровый номер: 70:14:0306005:202; 7. Станция обезжелезивания, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 59,7 кв.м., инв. № А-000061, кадастровый номер: 70:14:0306005:501; 8. Арочный склад, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 472,32 кв.м., инв. № А-000055, кадастровый номер: 70:14:0306005:1037; 9. Гараж на 10 машин, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 285,22 кв.м., инв. № А-000060, кадастровый номер: 70:14:0306005:1165; 10. Гараж на 15 машин, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 706,73 кв.м., инв. № А-000062, кадастровый номер: 70:14:0306005:963; 11. Мастерская с навесом, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 135,4 кв.м, инв. № А-000065, кадастровый номер: 70:14:0306005:1160; 12. Теплый склад, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 482,89 кв.м., инв. № А-000066, кадастровый номер: 70:14:0306005:1050; 13. Цех горячего копчения, одноэтажное каркасное из металлических и железобетонных конструкций с кирпичными стенами здание пристройка цеха горячего копчения, общая площадь 161,06 кв.м., инв. № А-000064, кадастровый номер: 70:14:0306005:968; 14. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания объектов производственной базы, общая площадь 5324 кв.м., инв. № А-000072, кадастровый номер: 70:14:0306005:222; 15. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания объектов производственной базы, общая площадь 564 кв.м., инв. № А-000073, кадастровый номер: 70:14:0306005:0224; 16. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания объектов производственной базы, площадью 24 609 кв.м., инв. № А-000071, кадастровый номер: 70:14:0306005:0221; 17. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания объектов производственной базы, площадью 713 кв.м., инв. № А-000154, кадастровый номер: 70:14:0306005:202; 18. Подземное емкостное сооружение- 2 металлических горизонтальных резервуара для хранения воды, емкостью 100куб.м. каждый, инв. № А-000091, кадастровый номер: 70:14:0306005:1167; 19. Подземное сооружение- 1 резервуар для хранения воды емкостью 50 куб.м., нежилое, 1-этажное (подземных этажей-1), инв. № А-000090, кадастровый номер: 70:14:0306005:1131; 20. Внутриплощадные дороги, назначение: нежилое, общая площадь 1320 кв.м., инв. № А-000081, кадастровый номер: 70:14:0306005:1256; 21. Внутриплощадочные сети водоотвода, инв. № А-000087, кадастровый номер: 70:14:0306005:1600; 22. Внутриплощадочные сети канализации, инв. № А-000088, кадастровый номер: 70:14:0306005:1584; 23. Водонапорная башня, нежилое сооружение, лит.А, инв. № А-000056, кадастровый номер: 70:14:0306005:1030; 24. Автомобиль Газ- 3307, цистерна, 125 л.с. VIN XTN3307ООТО780672 год выпуска 1996; 25. Движимое имущество. Местонахождение: Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный 2а.
Начальная цена
50000000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
5000000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
28-02-2020 11:31 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.03.2020 18:00
Дата и время проведения
31.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Производственно-складская база в составе 23 объектов недвижимого имущества, 1 транспортное средство и движимое имущество.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
5007900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Слатвицкий Павел Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
adm@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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