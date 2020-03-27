Предмет договора

Производственно-складская база в составе: 1. Здание холодильника, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 224,4 кв.м., инв. № А-000059, кадастровый номер: 70:14:0306005:1027; 2. Котельная, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 131,2 кв.м., инв. № А-000063, кадастровый номер: 70:14:0306005:1038; 3. Лабораторный корпус, назначение: нежилое, 3- этажный, общая площадь 712,7 кв.м., инв. № А-000058, кадастровый номер: 70:14:0306005:502; 4. Насосная станция над артскважиной, назначение: нежилое, 1- этажный, инв. № А-000067, кадастровый номер: 70:14:0306005:1145; 5. Склад продтоваров, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 281,8 кв.м, инв. № А-000057, кадастровый номер: 70:14:0306005:1032; 6. Склад хозтоваров, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 576,4 кв.м., инв. № А-000008, кадастровый номер: 70:14:0306005:202; 7. Станция обезжелезивания, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 59,7 кв.м., инв. № А-000061, кадастровый номер: 70:14:0306005:501; 8. Арочный склад, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 472,32 кв.м., инв. № А-000055, кадастровый номер: 70:14:0306005:1037; 9. Гараж на 10 машин, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 285,22 кв.м., инв. № А-000060, кадастровый номер: 70:14:0306005:1165; 10. Гараж на 15 машин, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 706,73 кв.м., инв. № А-000062, кадастровый номер: 70:14:0306005:963; 11. Мастерская с навесом, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 135,4 кв.м, инв. № А-000065, кадастровый номер: 70:14:0306005:1160; 12. Теплый склад, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 482,89 кв.м., инв. № А-000066, кадастровый номер: 70:14:0306005:1050; 13. Цех горячего копчения, одноэтажное каркасное из металлических и железобетонных конструкций с кирпичными стенами здание пристройка цеха горячего копчения, общая площадь 161,06 кв.м., инв. № А-000064, кадастровый номер: 70:14:0306005:968; 14. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания объектов производственной базы, общая площадь 5324 кв.м., инв. № А-000072, кадастровый номер: 70:14:0306005:222; 15. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания объектов производственной базы, общая площадь 564 кв.м., инв. № А-000073, кадастровый номер: 70:14:0306005:0224; 16. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания объектов производственной базы, площадью 24 609 кв.м., инв. № А-000071, кадастровый номер: 70:14:0306005:0221; 17. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания объектов производственной базы, площадью 713 кв.м., инв. № А-000154, кадастровый номер: 70:14:0306005:202; 18. Подземное емкостное сооружение- 2 металлических горизонтальных резервуара для хранения воды, емкостью 100куб.м. каждый, инв. № А-000091, кадастровый номер: 70:14:0306005:1167; 19. Подземное сооружение- 1 резервуар для хранения воды емкостью 50 куб.м., нежилое, 1-этажное (подземных этажей-1), инв. № А-000090, кадастровый номер: 70:14:0306005:1131; 20. Внутриплощадные дороги, назначение: нежилое, общая площадь 1320 кв.м., инв. № А-000081, кадастровый номер: 70:14:0306005:1256; 21. Внутриплощадочные сети водоотвода, инв. № А-000087, кадастровый номер: 70:14:0306005:1600; 22. Внутриплощадочные сети канализации, инв. № А-000088, кадастровый номер: 70:14:0306005:1584; 23. Водонапорная башня, нежилое сооружение, лит.А, инв. № А-000056, кадастровый номер: 70:14:0306005:1030; 24. Автомобиль Газ- 3307, цистерна, 125 л.с. VIN XTN3307ООТО780672 год выпуска 1996; 25. Движимое имущество. Местонахождение: Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный 2а.