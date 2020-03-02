www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050732
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
заключение договора на поставку пиломатериалов на три строительных объектов:25-й квартал, 03, Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны; 25-й квартал, 05, Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны; 17AIII комплекс (ЗЯБ), 13 ЗЯБ, Комсомольский район, Набережные Челны.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 11:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209
Почтовый адрес
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209
Контактный телефон
+7 965 626-00-79
Факс
{}
Адрес электронной почты
i.yamaliev@domkor.com
Ф.И.О. контактного лица
Ямалиев Ильнар Фаязович
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
заключение договора на поставку пиломатериалов на три строительных объектов:25-й квартал, 03, Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны; 25-й квартал, 05, Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны; 17AIII комплекс (ЗЯБ), 13 ЗЯБ, Комсомольский район, Набережные Челны.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.03.2020 11:30 GMT +302.03.2020 11:3002.03.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050732Дата и время окончания срока приема заявок заключение договора на поставку пиломатериалов на три строительных объектов:25-й квартал, 03, Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны; 25-й квартал, 05, Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны; 17AIII комплекс (ЗЯБ), 13 ЗЯБ, Комсомольский район, Набережные Челны.Набережные Челны
Дата и время вскрытия заявок
02.03.2020 11:3002.03.2020 11:3002.03.2020 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050732Дата и время вскрытия заявок заключение договора на поставку пиломатериалов на три строительных объектов:25-й квартал, 03, Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны; 25-й квартал, 05, Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны; 17AIII комплекс (ЗЯБ), 13 ЗЯБ, Комсомольский район, Набережные Челны.Набережные Челны
Подведение итогов не позднее
05.03.2020 04:3005.03.2020 04:3005.03.2020 04:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050732Подведение итогов не позднее заключение договора на поставку пиломатериалов на три строительных объектов:25-й квартал, 03, Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны; 25-й квартал, 05, Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны; 17AIII комплекс (ЗЯБ), 13 ЗЯБ, Комсомольский район, Набережные Челны.Набережные Челны
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.03.202005.03.2020 04:3005.03.2020 04:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050732Подведение итогов не позднее заключение договора на поставку пиломатериалов на три строительных объектов:25-й квартал, 03, Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны; 25-й квартал, 05, Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны; 17AIII комплекс (ЗЯБ), 13 ЗЯБ, Комсомольский район, Набережные Челны.Набережные Челны
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
заключение договора на поставку пиломатериалов на три строительных объектов:25-й квартал, 03, Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны; 25-й квартал, 05, Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны; 17AIII комплекс (ЗЯБ), 13 ЗЯБ, Комсомольский район, Набережные Челны.
Начальная цена
99 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДОМКОР СТРОЙ
Все закупки и тендеры ДОМКОР СТРОЙ
Адрес местонахождения
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209
16.10.10.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.