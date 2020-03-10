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    Главная / Торги / Закупка № 78/78/2020 на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на техническое перевооружение котельных в части замены котлов в Петроградском и Курортном районе теплоснабжения, осуществить все действия по прохождению экспертизы промышленной безопасности рабочей документации

    Закупка № 78/78/2020 на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на техническое перевооружение котельных в части замены котлов в Петроградском и Курортном районе теплоснабжения, осуществить все действия по прохождению экспертизы промышленной безопасности рабочей документации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934361Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на техническое перевооружение котельных в части замены котлов в Петроградском и Курортном районе теплоснабжения, осуществить все действия по прохождению экспертизы промышленной безопасности рабочей документации 78/78/2020Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008934361

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка № 78/78/2020 на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на техническое перевооружение котельных в части замены котлов в Петроградском и Курортном районе теплоснабжения, осуществить все действия по прохождению экспертизы промышленной безопасности рабочей документации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоги_78.pdf

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

    Юридический адрес

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708

    Почтовый адрес

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Контактный телефон

    +7 812 334-50-60 доб. 5115

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    PuliaevskaiaVL@ptenergo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуляевская Виолетта Лаврентьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на техническое перевооружение котельных в части замены котлов в Петроградском и Курортном районе теплоснабжения, осуществить все действия по прохождению экспертизы промышленной безопасности рабочей документации 78/78/2020

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 16:3020.03.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934361Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на техническое перевооружение котельных в части замены котлов в Петроградском и Курортном районе теплоснабжения, осуществить все действия по прохождению экспертизы промышленной безопасности рабочей документации 78/78/2020Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на техническое перевооружение котельных в части замены котлов в Петроградском и Курортном районе теплоснабжения, осуществить все действия по прохождению экспертизы промышленной безопасности рабочей документации 78/78/2020

    Начальная цена

    1 341 297,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации) 2 усл. ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71

    Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611623/name/5e7a0cd7c65d31.48689264

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа"

    Кол-во: 2.00000

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