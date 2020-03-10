Закупка № 78/78/2020 на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на техническое перевооружение котельных в части замены котлов в Петроградском и Курортном районе теплоснабжения, осуществить все действия по прохождению экспертизы промышленной безопасности рабочей документации

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008934361 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка № 78/78/2020 на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на техническое перевооружение котельных в части замены котлов в Петроградском и Курортном районе теплоснабжения, осуществить все действия по прохождению экспертизы промышленной безопасности рабочей документации Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Документация процедуры Протокол_итоги_78.pdf Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО Юридический адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708 Почтовый адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8 Контактный телефон +7 812 334-50-60 доб. 5115 Факс -- Адрес электронной почты PuliaevskaiaVL@ptenergo.ru Ф.И.О. контактного лица Пуляевская Виолетта Лаврентьевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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