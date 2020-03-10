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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008934978
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 12:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72,
Почтовый адрес
624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72
Контактный телефон
+7 34345 3-61-75
Факс
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Адрес электронной почты
mail@niimashspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мелехин Виктор Владимирович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова 31, помещение №507
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Смазочно-охлаждающая жидкость
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Смазочно-охлаждающая жидкость
Начальная цена
317 566,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
405 л
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка любой транспортной компанией до ближайшего офиса, расположенного в г. Нижний ТагилРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИМАШ
Все закупки и тендеры АО НИИМАШ
Адрес местонахождения
624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72,
624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72
19.20.29.230
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 405.00000
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