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    Главная / Торги / Смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ)

    Смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 07:0010.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934978Дата и время окончания срока приема заявок Смазочно-охлаждающая жидкостьРоссийская Федерация, 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова 31, помещение №507Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008934978

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 12:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НИИМАШ

    Юридический адрес

    624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72,

    Почтовый адрес

    624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72

    Контактный телефон

    +7 34345 3-61-75

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    mail@niimashspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мелехин Виктор Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова 31, помещение №507

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Смазочно-охлаждающая жидкость

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.03.202010.03.2020 15:0010.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934978Подведение итогов не позднее Смазочно-охлаждающая жидкостьРоссийская Федерация, 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова 31, помещение №507

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Смазочно-охлаждающая жидкость

    Начальная цена

    317 566,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    405 л

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка любой транспортной компанией до ближайшего офиса, расположенного в г. Нижний ТагилРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка должна быть включена в общую сумму договора. Ориентировочная периодичность поставок — согласно заявкам.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИМАШ
    Все закупки и тендеры АО НИИМАШ

    Адрес местонахождения

    624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72,

    624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.230

    Нефтепродукты смазочно-охлаждающие

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 405.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пензенская область
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