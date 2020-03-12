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    Главная / Торги / Переосвидетельствование баллонов из под гелия объемом 40 литров

    Переосвидетельствование баллонов из под гелия объемом 40 литров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 09:4512.03.2020 09:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934370Дата и время окончания срока приема заявок Переосвидетельствование баллонов из под гелия объемов 40 литров443009, г. Самара, ул. земеца, 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008934370

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Переосвидетельствование баллонов из под гелия объемом 40 литров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-97-39

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тулаева Елизавета Александровна

    Место рассмотрения предложений

    443009, г. Самара, ул. земеца, 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Переосвидетельствование баллонов из под гелия объемов 40 литров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 15:3030.03.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934370Подведение итогов не позднее Переосвидетельствование баллонов из под гелия объемов 40 литров443009, г. Самара, ул. земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Переосвидетельствование баллонов из под гелия объемов 40 литров

    Начальная цена

    3 224 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.190

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.9

    Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/614573/name/5e7d9ef7a211c9.72112710

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая"

    Кол-во: 800.00000

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